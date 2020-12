COLUMBUS, Ohio – Le processus de licenciement d’un agent de police de Columbus qui a tué par balle un homme noir non armé plus tôt cette semaine a officiellement commencé jeudi et pourrait être terminé dès lundi.

L’agent Adam Coy a reçu des documents documentant les accusations administratives contre lui et une recommandation de congédiement, a déclaré le ministère de la Sécurité publique de la ville dans un communiqué jeudi après-midi.

Le chef Thomas Quinlan a déclaré dans un communiqué que lors d’une « enquête accélérée » en interne, il avait trouvé suffisamment de preuves pour soutenir deux charges administratives du département.

Coy, 44 ans, travaille dans le département depuis 19 ans. Il était l’un des deux agents qui ont répondu à un appel de dérangement non urgent au sujet d’un SUV.

Coy et une femme officier, qui n’a pas encore été identifiée, sont arrivés vers 1h50 mardi. Environ 10 secondes après avoir rencontré Andre Hill, 47 ans, qui se trouvait dans un garage et qui était un invité attendu dans cette maison, Coy a tiré plusieurs fois avec son arme de service.

24 décembre:La famille d’Andre Hill engage l’avocat national des droits civiques Ben Crump

23 décembre:Un officier de Columbus qui a tué un homme noir non armé a des antécédents de force excessive et d’inconduite

Ni la caméra corporelle de Coy ni celle de l’autre officier n’étaient allumées à ce moment-là. La séquence vidéo, publiée mercredi, montre Coy allumant la caméra neuf secondes après le tournage.

Les caméras ont une fonction de «retour en arrière» de 60 secondes qui capture la vidéo, mais pas de son, de sorte que la prise de vue a été capturée sur vidéo.

Les charges administratives contre Coy ont été maintenues dans les trois jours suivant la fusillade. Quinlan a déclaré qu’il avait contourné une étape qui se produit généralement dans le processus – une audience avec lui.

Les frais administratifs se rapportent à «l’usage déraisonnable de la force» par Coy, qui n’a pas allumé sa caméra corporelle et n’a pas prêté assistance à Hill, qui était allongé là pendant plusieurs minutes avant de recevoir l’aide d’autres intervenants d’urgence.

«J’ai vu tout ce dont j’avais besoin pour arriver à cette conclusion que l’officier Coy doit être licencié immédiatement», a déclaré Quinlan. « Nous avons un officier qui a violé son serment de se conformer aux règles et politiques de la division de police de Columbus. Et les conséquences de cette violation sont si grandes, qu’elle nécessite une action immédiate. Cette violation a coûté la vie à un innocent. »

Une audience devant le directeur de la sécurité publique de la ville, Ned Pettus, aura lieu lundi matin pour que Pettus entende les preuves soutenant le licenciement de Coy et les preuves à la défense de l’officier.

Pettus est la seule personne au sein du gouvernement de la ville qui a le pouvoir de licencier un officier.

Le maire Andrew Ginther a appelé mardi à la suspension de Coy, y compris à le relever de ses fonctions, de son arme et de son badge, puis a appelé mercredi à son licenciement. Au moins deux membres du conseil municipal, dont le président Shannon Hardin, ont appelé à l’arrestation de Coy pour des accusations criminelles.

Quinlan a déclaré dans un communiqué qu’il avait « passé chaque minute éveillée à évaluer les faits de cette horrible fusillade » et qu’il n’était pas aux deux conférences de presse publiques tenues par Ginther mardi et mercredi.

Coy n’a pas pu être joint pour commentaire par The Dispatch. Une tentative mercredi pour le joindre à son domicile du comté d’Union a échoué en raison d’un panneau «Interdiction d’intrusion» apposé sur la porte d’entrée de la maison.

Coy a déjà eu des problèmes. En 2012, il a été suspendu pendant 160 heures après s’être cogné la tête d’un conducteur arrêté pour conduite en état d’ébriété contre le capot d’une voiture. Le chauffeur a également reçu 45 000 $ dans le cadre d’un règlement.

Le dossier personnel de Coy comprend également 90 plaintes civiles, la plus récente datant de 2012.

Quinlan a déclaré dans le communiqué qu’une enquête était également en cours sur les actions d’autres policiers qui ont répondu mardi matin, y compris sans aucun doute la femme. Elle a également laissé Hill allongé à l’entrée du garage pendant qu’elle se conformait à l’instruction de Coy de «m’apporter du soutien», ce qui signifie qu’un officier vient et fournit un soutien à un officier impliqué dans un événement traumatisant tel qu’une fusillade.

Dans la vidéo de la caméra corporelle, la policière semble également recevoir une bande de la scène du crime tandis qu’un autre intervenant d’urgence passe devant Coy jusqu’à la colline abattue.

L’enquête sur les actions d’autres agents pourrait conduire à des accusations départementales contre ces agents, selon le communiqué de la ville.