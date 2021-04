La loi du Minnesota pourrait sauver le policier qui a tué Daunte Wright, 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation, d’être inculpé d’un crime, a déclaré lundi l’avocat des droits civils David Henderson.

« Je pense que l’officier aurait dû être renvoyé immédiatement car il y a des points de non-retour en ce qui concerne les erreurs dans votre travail, mais cela étant dit, je ne pense pas que vous puissiez accuser cet officier d’un crime en vertu de la loi du Minnesota, » dit Henderson.

Wright a été arrêté dans la banlieue de Minneapolis du Brooklyn Center pour avoir prétendument un assainisseur d’air suspendu à son rétroviseur, ce qui est illégal au Minnesota.

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il pensait que l’officier qui avait abattu Wright avait fait une erreur, sur la base des images de la caméra corporelle, et croyait à tort qu’elle tirait un taser et non son arme.

Henderson, ancien procureur et contributeur de CNBC, a déclaré qu’au-delà de la fusillade mortelle, des mesures supplémentaires devraient être prises pour s’assurer que ce qui s’est passé dimanche ne se reproduise plus.

«Je pense que si les agents ne peuvent pas faire la différence entre les armes à feu et les pistolets Taser, nous devons réévaluer s’ils doivent ou non porter des Taser», a déclaré Henderson à l’émission «The News with Shepard Smith» de CNBC.

Le Bureau de l’appréhension criminelle de l’État était en train d’enquêter.