Un officier qui a couru sur les lieux du massacre de Parkland témoigne contre un député qui est resté à l’extérieur

PARKLAND, Floride (AP) – Un policier qui s’est précipité dans un lycée lors de la fusillade de Parkland en 2018 a témoigné vendredi qu’un adjoint du shérif à l’extérieur avait confirmé que le tireur était à l’étage.

L’ancien député du comté de Broward, Scot Peterson, est jugé pour ne pas avoir confronté le tireur qui a tué 17 personnes à Marjory Stoneman Douglas High. Depuis qu’il a parlé aux enquêteurs deux jours après le massacre, il a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas dire d’où venaient les coups de feu et qu’il pensait qu’ils avaient peut-être été tirés à l’extérieur.

Le troisième jour du procès de Peterson, l’officier de Coral Springs, Richard Best, a raconté ce qu’il dit que Peterson lui a dit à l’extérieur de la salle de classe, a rapporté WPLG-TV.

« J’ai dit, ‘Hé mon frère, qu’est-ce qu’on a?' », a déclaré Best au jury. « Il a dit: » Coups de feu au deuxième ou au troisième étage. « »

Peterson, 60 ans, pourrait être condamné à près d’un siècle de prison s’il est reconnu coupable.

« Il est entendu que plus vous attendez, plus les dégâts sont importants », a déclaré Best. « Chaque fois que vous entendez un coup de feu, quelqu’un peut être mort. »

Peterson est accusé de ne pas avoir affronté le tireur Nikolas Cruz avant que le tireur n’atteigne le troisième étage de l’immeuble, où il a tué six personnes. Le député n’est pas inculpé pour les 11 morts au premier étage, avant qu’il n’atteigne le bâtiment.

Peterson est arrivé au bâtiment avec son arme dégainée 73 secondes avant que Cruz n’atteigne le troisième étage. Peterson s’est caché à 75 pieds (23 mètres) dans l’alcôve d’un bâtiment voisin, son arme tirée. Il n’a pas quitté sa place pendant environ 40 minutes – environ 35 minutes après l’arrêt des tirs.

Arman Borghei, qui était étudiant au troisième étage de l’immeuble pendant la fusillade, a déclaré qu’il avait regardé par une fenêtre et avait repéré Peterson en dessous avec son arme dégainée.

Borghei a déclaré qu’il avait « vraiment peur, se demandant quand l’aide arriverait », mais n’a jamais vu Peterson s’approcher du bâtiment.

Best a témoigné qu’il considérait qu’il était de son devoir de risquer sa vie pour arrêter une menace et porter secours.

« Ce n’est pas qu’en tant qu’officier de police, je veuille entrer par moi-même », a déclaré Best. « Mais c’est notre formation – aller à l’intérieur. »

Les accusations les plus graves contre Peterson sont sept chefs d’accusation de négligence criminelle envers les enfants.

Pour que Peterson soit reconnu coupable de négligence à l’égard d’un enfant, les procureurs doivent d’abord montrer qu’il était légalement un soignant des élèves mineurs – défini par la loi de Floride comme «un parent, un membre adulte du ménage ou une autre personne responsable du bien-être d’un enfant».

Si les jurés découvrent que Peterson était un soignant, ils doivent déterminer s’il a fait un «effort raisonnable» pour protéger les enfants ou s’il n’a pas fourni les soins nécessaires.

Peterson est le premier agent des forces de l’ordre américain jamais inculpé pour un manquement présumé à agir lors d’une fusillade dans une école. De même, les autorités du Texas enquêtent sur des agents de la ville d’Uvalde qui n’ont pas affronté le tireur qui a tué 19 élèves du primaire et deux enseignants l’année dernière. Aucun n’a cependant été inculpé.

Le procès a débuté mercredi et devrait durer jusqu’à deux mois.

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable et l’année dernière a été condamné à perpétuité.

The Associated Press