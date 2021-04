Le flic de LOS ANGELES Deon Joseph a déclaré que la star de la NBA LeBron James n’avait pas répondu à son invitation à se rencontrer et à discuter des défis auxquels les officiers de service sont confrontés.

«Ce serait décevant [if James doesn’t respond to the invitation] mais si cela incite les gens à recommencer à parler, c’est bien pour moi », a-t-il déclaré mardi à l’animateur de Fox News, Sean Hannity.

Joseph a dit qu’il y avait quatre fois au cours de sa carrière de 25 ans où il a presque dû utiliser la force mortelle sur quelqu’un Crédits: Fox

Joseph a dit que s’il n’entend pas de retour de LeBron, il « ne perdra aucun amour pour lui [because] le travail qu’il fait pour les enfants et les organismes de bienfaisance est incroyable. «

L’officier du LAPD a parlé des défis auxquels il a été confronté pendant son service.

Il a dit qu’il y avait eu quatre fois au cours de sa carrière de 25 ans où il avait presque dû utiliser une force mortelle sur quelqu’un.

«Je n’ai pas dormi pendant deux jours et dans l’un de ces cas, j’étais sur le point de tirer sur un jeune homme pour sauver d’autres personnes», a déclaré Joseph.

Joseph a déclaré à Fox News que James était une «victime» qui avait été «débordée» en pensant que la police «détestait les Noirs».

«J’étais LeBron James avant de devenir policier», a-t-il déclaré. «Étant jeune et afro-américain grandissant à la fin des années 80 et 90, qui étaient des temps très violents et turbulents, je pensais que la police était fondamentalement notre ennemi naturel.»

Il a ajouté qu’il ne voulait pas être policier et qu’il était acquis que «si vous êtes afro-américain, vous devez haïr la police».

Mais après les émeutes de Rodney King en 1992 qui ont détruit l’entreprise de sa famille, Joseph n’avait d’autre choix que de rejoindre la police avec les opportunités limitées à l’époque.

L’officier du LAPD a critiqué James pour sa position anti-flic Crédits: Getty Images – Getty

Joseph a récemment critiqué James pour avoir « mis une cible dans le dos » de l’officier qui a abattu Ma’Khia Bryant, 16 ans.

Deon Joseph a partagé une lettre ouverte à la star de la NBA à la suite de son tweet controversé lorsqu’il a tweeté une image du flic de l’Ohio Nicholas Reardon avec la légende: «Vous êtes le prochain.

«Cet officier aurait pu être moi», a déclaré Joseph à Fox News.

Dans un long post sur Facebook mis en ligne dimanche, Joseph a critiqué la position anti-flic de James comme étant « tellement décalée et extrême ».

Tout en louant le « grand cœur » du joueur des Lakers de 36 ans pour son travail avec les enfants et « d’autres actes de charité », le flic mécontent a condamné son manque de compréhension des forces de l’ordre comme « irresponsables et dérangeants ».

L’officier de l’Ohio Nicholas Reardon a fait face à des réactions négatives pour avoir utilisé son arme à feu contre Ma’Khia Bryant Crédit: Twitter

«Vous avez essentiellement mis une cible sur le dos d’un être humain qui a dû prendre une décision en une fraction de seconde pour sauver une vie d’une attaque mortelle.

« Une décision que je sais que lui et beaucoup d’autres souhaiteraient ne jamais avoir à prendre. Surtout quand il s’agit d’une personne si jeune », a poursuivi Joseph.

« Au lieu de vous excuser, vous avez dévié. Vous avez dit que vous aviez retiré votre tweet parce que vous ne vouliez pas qu’il soit utilisé pour la haine, alors que le tweet lui-même était l’incarnation de la haine, enracinée dans un manque de compréhension du danger de la situation. «

Ma’Khia Bryant a été mortellement abattu par l’officier Reardon le 20 avril, quelques instants avant que Derek Chauvin ne soit reconnu coupable de tous les chefs d’accusation pour la mort de George Floyd.

Au milieu d’une vague d’indignation, James s’est tourné vers Twitter pour évacuer sa colère et a partagé le tweet supprimé depuis avec ses 49,6 millions d’abonnés.