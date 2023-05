Un officier norvégien coupable d’une collision avec un navire de guerre de l’OTAN

Un commandant de service a été reconnu coupable de négligence dans un accident de 2018 qui a coulé une frégate après un exercice naval massif

Un officier de la marine norvégienne qui commandait une frégate lorsqu’elle est entrée en collision avec un pétrolier et a coulé alors qu’il revenait des plus grands exercices de l’OTAN depuis la guerre froide a été reconnu coupable de négligence par un tribunal de district.

L’officier non identifié a été condamné lundi à Hordaland pour l’incident de novembre 2018, qui a laissé le navire de guerre norvégien KNM Helge Ingstad au fond de la mer. Il aurait été condamné à 60 jours de prison avec sursis.

La frégate de 500 millions de dollars est entrée en collision avec le pétrolier Sola TS près du terminal pétrolier de Sture au nord de Bergen, déchirant un trou dans le côté du navire de guerre et forçant l’évacuation de 137 membres d’équipage avant qu’il ne coule. Le pétrolier battant pavillon maltais n’a subi que de légers dommages, tandis que le navire de guerre a été démoli car il aurait été trop coûteux à réparer.

Les procureurs ont imputé l’accident à une erreur de navigation. L’officier de service de 33 ans, qui aurait été à son poste pendant seulement huit minutes lorsque l’accident s’est produit, était la seule personne inculpée au pénal pour l’incident. Bien qu’il ait reconnu avoir commis des erreurs, il a affirmé qu’il était injuste de le tenir pour seul responsable du naufrage car des erreurs ont également été commises par l’équipage du pétrolier et les contrôleurs du trafic maritime.

La Commission norvégienne d’enquête sur les accidents a constaté dans son enquête préliminaire sur la collision en 2019 que l’équipe de pont de sept personnes de la frégate portait une part importante du blâme. L’équipage de Helge Ingstad a cru à tort que le pétrolier était un objet fixe jusqu’à juste avant l’accident et n’a fait aucun effort pour changer de cap jusqu’à ce qu’il soit trop tard, malgré les avertissements du Sola TS. Twitt Navigation Ltd., le propriétaire du pétrolier, a accepté l’année dernière de verser au gouvernement norvégien 235 millions de couronnes (22,2 millions de dollars) pour son rôle dans l’accident.

Le Helge Ingstad revenait de l’exercice Trident Juncture de l’OTAN, organisé par la Norvège et impliquant 31 pays, au moment de l’incident. Trident Juncture a été présenté comme les plus grands exercices de l’alliance militaire depuis l’effondrement de l’Union soviétique et visait à démontrer la détermination et les capacités de l’OTAN au milieu d’une agression russe perçue dans les mers du Nord. Il impliquait 50 000 soldats, 65 navires, 250 avions et environ 10 000 véhicules.

