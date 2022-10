Un officier ne sera pas accusé d’avoir tué un homme noir malade mental

SACRAMENTO, Californie (AP) – Un ancien officier de police déjà emprisonné pour une fusillade mortelle dans une banlieue riche de San Francisco ne fera pas face à des accusations criminelles dans un deuxième meurtre, celui d’un homme noir sans abri qui a demandé à l’officier de le tuer pendant une confrontation de 30 secondes, a annoncé vendredi un procureur.

La procureure du district de Contra Costa, Diana Becton, a déclaré qu’elle ne chercherait pas à juger l’ancien officier de Danville Andrew Hall dans la mort de Tyrell Wilson, qui tenait un couteau au moment de leur confrontation en mars 2021.

Hall purge déjà une peine de six ans de prison dans la fusillade mortelle en 2018 de Laudemer Arboleda, 32 ans, lors d’une poursuite policière à basse vitesse. Hall a été reconnu coupable l’année dernière d’agression avec une arme à feu pour avoir tiré sur le véhicule d’Arboleda alors qu’il passait devant lui. Arboleda, qui n’était pas armé et atteint de troubles mentaux, a été touché par neuf balles alors qu’il s’éloignait de la police.

Becton a déclaré qu’elle n’avait pas de preuve hors de tout doute raisonnable que Hall, 33 ans, avait agi illégalement lorsqu’il avait tué Wilson l’année dernière alors qu’il répondait aux informations faisant état d’une personne jetant des pierres d’un viaduc sur une autoroute.

Elle l’a qualifié de “cas difficile et stimulant” et qu’elle et son équipe juridique “ont passé beaucoup de temps et de ressources à évaluer les preuves avant d’arriver à cette conclusion”.

“En tant que communauté, nous devons trouver des moyens de désamorcer les rencontres avec les forces de l’ordre où le recours à la force conduit à des résultats tragiques”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “La perte de la vie de Tyrell Wilson pèse sur notre communauté et j’exprime mes plus sincères condoléances à la famille Wilson.”

Un avocat de Hall, Harry Stern, n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires.

Becton a été critiqué pour avoir mis deux ans à enquêter sur la mort d’Arboleda, laissant Hall en service assez longtemps pour être impliqué dans la deuxième fusillade mortelle. Becton a déposé les accusations un jour après qu’un jury a condamné le policier de Minneapolis Derek Chauvin pour avoir tué George Floyd.

Si elle avait accusé Hall plus rapidement lors de la fusillade précédente, “cela ne serait jamais arrivé”, a déclaré John Burris, un avocat de la famille de Wilson. “Ce jeune homme n’aurait pas été tué.”

Les critiques se sont également demandé si la race avait joué un rôle : Hall est blanc, Wilson est noir et Arboleda d’origine philippine. Danville est une ville de maisons de plusieurs millions de dollars et de résidents majoritairement blancs.

Une vidéo prise par un automobiliste à proximité montrait Hall debout à quelques pas et faisant face à Wilson avant que l’officier ne semble se diriger vers Wilson, alors que Wilson semblait reculer. La vidéo de l’automobiliste ne semble pas montrer que Wilson fait des mouvements brusques vers Hall.

Le bureau de Becton a déclaré qu’avant la fusillade, Wilson avait dit à Hall de ne pas le toucher, puis avait sorti un couteau pliant de sa veste et l’avait tenu par sa cuisse droite, la lame pointant vers l’avant. Il s’est éloigné de cinq pas de Hall en disant deux fois: “Touchez-moi et voyez ce qui se passe.”

Hall a sorti son arme et l’a pointée sur Wilson, lui disant de laisser tomber le couteau trois fois. Wilson a ensuite fait deux à trois pas vers Hall, a levé le couteau sur sa poitrine, a levé les yeux vers le ciel et a dit «Tuez-moi», selon le rapport du bureau de Becton.

Hall a fait environ trois pas en arrière et a tiré une fois sur Wilson dans la tête, tirant seulement 32 secondes après avoir parlé pour la première fois à Wilson. Wilson est décédé à l’hôpital deux jours plus tard.

La police avait précédemment publié des photographies fixes montrant Wilson tenant un sac dans sa main gauche et un couteau pliant dans sa main droite.

Un juré pourrait raisonnablement conclure que Hall était en danger imminent, en particulier si Wilson était “potentiellement engagé dans un” suicide par un flic “”, a conclu le rapport de Becton.

Burris a déclaré qu’à son avis “il y avait suffisamment de preuves pour justifier des poursuites ici”.

Wilson souffrait de schizophrénie et Burris a déclaré qu’il était manifestement déficient mental lorsque Hall l’a approché.

“Cela aurait dû être un indice à ce moment-là qu’il se passait quelque chose avec ce jeune homme”, a déclaré Burris.

« Mais l’officier n’a pas reculé ni réévalué. Il est devenu très agressif », a déclaré Burris. “L’officier a créé cette confrontation.”

Il a déclaré que la famille pourrait demander au procureur général de l’État ou au procureur américain d’examiner l’affaire, notant que la loi californienne exige que les meurtres par la police soient non seulement raisonnables, mais nécessaires. La mort de Wilson ne semble pas nécessaire, compte tenu des circonstances, a déclaré Burris.

Becton a accusé Hall d’homicide involontaire coupable et d’agression dans la mort d’Arboleda un mois après avoir abattu Wilson, mais un jury s’est retrouvé dans l’impasse sur le chef d’homicide volontaire tout en le condamnant pour voies de fait.

Hall purge sa peine de six ans à la prison d’État voisine de San Quentin.

Le bureau du shérif de Contra Costa fournit des policiers à Danville dans le cadre d’un contrat, et le comté a versé plus de 9 millions de dollars aux familles des deux hommes tués pour régler les poursuites en matière de droits civils. Le bureau du shérif avait blanchi Hall d’inconduite dans la mort d’Arboleda après sa propre enquête de neuf mois.

Don Thompson, Associated Press