Un officier supérieur de l’armée ukrainienne ayant des liens étroits avec les services de renseignement du pays a joué un rôle central dans le bombardement du gazoduc Nord Stream l’année dernière, selon des responsables ukrainiens et ailleurs en Europe, ainsi que d’autres personnes bien informées sur les détails de l’attentat. l’opération secrète.

Le rôle de cet officier fournit la preuve la plus directe à ce jour liant les dirigeants militaires et sécuritaires ukrainiens à un acte de sabotage controversé qui a donné lieu à de nombreuses enquêtes criminelles et que les responsables américains et occidentaux ont qualifié d’attaque dangereuse contre l’infrastructure énergétique européenne.

Roman Chervinsky, un homme décoré de 48 ans colonel qui a servi dans les forces d’opérations spéciales ukrainiennes, était le « coordinateur » de l’opération Nord Stream, ont déclaré des sources proches de son rôle, gérant la logistique et le soutien d’une équipe de six personnes qui louait un voilier sous de fausses identités et pratiquait la plongée sous-marine. équipement pour placer des charges explosives sur les gazoducs. Le 26 septembre 2022, trois explosions ont provoqué des fuites massives sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui relient la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique. L’attaque n’a laissé intacte qu’une seule des quatre liaisons gazières du réseau à l’approche de l’hiver.

Chervinsky n’a pas agi seul et n’a pas planifié l’opération, selon des personnes proches de son rôle, ce qui n’a pas été rapporté auparavant. L’officier prenait ses ordres auprès de responsables ukrainiens plus élevés, qui relevaient finalement du général Valery Zaluzhny, l’officier militaire le plus haut gradé d’Ukraine, ont déclaré des sources proches du déroulement de l’opération. Ils se sont entretenus sous couvert d’anonymat pour discuter de détails sensibles sur l’attentat à la bombe, qui a tendu les relations diplomatiques avec l’Ukraine et suscité des objections de la part des responsables américains.

L’Ukraine a lancé de nombreuses opérations audacieuses et secrètes contre les forces russes. Mais l’attaque du Nord Stream a visé des infrastructures civiles construites pour fournir de l’énergie à des millions de personnes en Europe. Alors que Gazprom, le conglomérat gazier public russe, détient 51 % de Nord Stream, des sociétés énergétiques occidentales, notamment allemandes, françaises et néerlandaises, sont partenaires et ont investi des milliards dans le projet. L’Ukraine se plaignait depuis longtemps du fait que Nord Stream permettrait à la Russie de contourner les canalisations ukrainiennes, privant ainsi Kiev d’énormes revenus de transit.

Par l’intermédiaire de son avocat, Chervinsky a nié tout rôle dans le sabotage des pipelines. “Toutes les spéculations sur mon implication dans l’attaque du Nord Stream sont propagées par la propagande russe sans aucun fondement”, a déclaré Chervinsky dans une déclaration écrite au Washington Post et au Spiegel, qui ont mené une enquête conjointe sur son rôle.

Les porte-parole du gouvernement ukrainien n’ont pas répondu à une liste de questions sur la participation de Chervinsky.

Le rôle de Chervinsky illustre la dynamique complexe et les rivalités internes du gouvernement de guerre de Kiev, où les services secrets et militaires ukrainiens sont souvent en tension avec leurs dirigeants politiques.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, Chervinsky servait dans une unité des forces d’opérations spéciales ukrainiennes et se concentrait sur les activités de résistance dans les zones du pays occupées par la Russie, ont déclaré des sources proches de ses missions. Il relevait du major-général Viktor Hanushchak, un officier chevronné et respecté, qui communiquait directement avec Zaluzhny.

Chervinsky était bien placé pour contribuer à mener à bien une mission secrète destinée à occulter la responsabilité de l’Ukraine. Il a occupé des postes de direction au sein de l’agence de renseignement militaire du pays ainsi qu’au sein du service de sécurité ukrainien, le SBU, et il est professionnellement et personnellement proche des principaux dirigeants militaires et de sécurité.

Il a également contribué à mener d’autres opérations secrètes.

En 2020, Chervinsky a supervisé un plan complexe visant à attirer des combattants du groupe de mercenaires russes Wagner en Biélorussie, dans le but de les capturer et de les amener en Ukraine pour y faire face. Dans sa déclaration au Post et au Spiegel, Chervinsky a déclaré qu’il avait également « planifié et mis en œuvre » des opérations visant à tuer des dirigeants séparatistes pro-russes en Ukraine et à « enlever un témoin » qui pourrait corroborer l’abattage par la Russie du vol 17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’est du Donbass. région en 2014, qui a tué les 298 passagers et membres d’équipage à bord. L’année dernière, un tribunal néerlandais a reconnu coupables deux Russes et un Ukrainien du meurtre de l’avion, provoqué par un missile sol-air russe Buk.

Chervinsky est détenu dans une prison de Kiev pour avoir abusé de son pouvoir dans le cadre d’un complot visant à inciter un pilote russe à faire défection en Ukraine en juillet 2022. Les autorités affirment que Chervinsky, qui a été arrêté en avril, a agi sans autorisation et que l’opération a révélé les coordonnées d’un aérodrome ukrainien, provoquant une attaque à la roquette russe qui a tué un soldat et en a blessé 17 autres.

Hanushchak, qui ne sert plus dans les forces d’opérations spéciales, a déclaré publiquement que l’opération était approuvé par les Forces arméeset a refusé de commenter cet article.

Chervinsky a déclaré qu’il n’était pas responsable de l’attaque russe et qu’en essayant de persuader le pilote de se rendre en Ukraine et de remettre son avion, il agissait sur ordre. Il qualifie son arrestation et ses poursuites de représailles politiques pour ses critiques à l’égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de son administration. Chervinsky a déclaré publiquement qu’il suspects Andriy Yermak, l’un des plus proches conseillers de Zelensky, d’espionnage pour le compte de la Russie. Il a aussi accusé l’administration Zelensky de ne pas avoir suffisamment préparé le pays pour l’invasion de la Russie.

“L’opération de recrutement du pilote russe a impliqué des unités du SBU, de l’armée de l’air et des forces d’opérations spéciales”, a déclaré Chervinsky dans sa déclaration écrite au Post et au Spiegel. “L’opération a été approuvée par le commandant en chef Valery Zaluzhny.”

La participation de Chervinsky à l’attentat du Nord Stream contredit les dénégations publiques de Zelensky selon lesquelles son pays était impliqué. “Je suis président et je donne des ordres en conséquence”, a déclaré Zelensky dans la presse. entretien en juin, en réponse à un article du Post selon lequel la Central Intelligence Agency américaine avait eu connaissance des plans de l’Ukraine avant l’attaque.

« L’Ukraine n’a rien fait de tel. Je n’agirais jamais de cette façon », a déclaré Zelensky.

Mais l’opération Nord Stream a été conçue pour tenir Zelensky à l’écart, ont déclaré des sources proches du dossier.

« Tous ceux impliqués dans la planification et l’exécution relevaient directement de [chief of defense] Zaluzhnyy, donc Zelensky n’en aurait pas eu connaissance », selon des rapports de renseignement obtenus par la CIA qui auraient été partagés par Jack Teixeira, membre de la Massachusetts Air National Guard, sur la plateforme de discussion Discord. Des responsables de plusieurs pays ont déclaré en privé qu’ils étaient convaincus que Zelensky n’avait pas personnellement approuvé l’attaque du Nord Stream.

D’autres opérations secrètes ukrainiennes visant les forces russes, y compris l’opération impliquant l’avion russe, étaient également conçues pour contourner le président ukrainien, ont indiqué des sources proches du dossier.

Chervinsky a blâmé Yermak et plusieurs d’autres conseillers de Zelensky pour avoir bâclé le plan en 2020 visant à piéger les combattants de Wagner après leur voyage en Biélorussie. Cette opération d’infiltration a échoué, a déclaré Chervinsky dans une presse de 2021 entretienà cause d’une fuite provenant de l’entourage de Zelensky.

“Il ne s’agit pas d’une simple ‘taupe’ [in Zelensky’s administration], c’est un groupe de personnes », a déclaré Chervinsky, nommant Yermak ainsi que deux autres conseillers de Zelensky. Il a accusé les responsables de l’administration d’avoir « peur de défier la Russie ».

Les responsables américains ont parfois réprimandé en privé les responsables des services de renseignement et militaires ukrainiens pour avoir lancé des attaques qui risquaient d’inciter la Russie à intensifier sa guerre contre l’Ukraine. Mais le malaise de Washington n’a pas toujours dissuadé Kiev.

En juin 2022, l’agence de renseignement militaire néerlandaise, le MIVD, a obtenu des informations selon lesquelles l’Ukraine envisageait peut-être d’attaquer Nord Stream. Des responsables de la CIA ont fait savoir à Zaluzhny par un intermédiaire que les États-Unis s’opposaient à une telle opération, selon des personnes proches de ces conversations.

Les responsables américains pensaient que l’attaque avait été annulée. Mais il s’est avéré que l’événement a été reporté à trois mois plus tard, en utilisant un point de départ différent de celui initialement prévu. Les éléments clés du plan, notamment le nombre de personnes composant l’équipe de bombardement, ainsi que l’utilisation d’un bateau loué, de matériel de plongée et de fausses identités, sont restés les mêmes.

Dans une interview accordée au Post en juin de cette année, Zaluzhny a déclaré que la CIA ne lui avait jamais posé de questions directement sur une quelconque attaque contre Nord Stream. Il a déclaré qu’après les explosions, en septembre 2022, il avait reçu un appel téléphonique du président américain de l’époque des chefs d’état-major, le général Mark A. Milley. « Il m’a demandé : ‘As-tu quelque chose à voir avec ça ?’ J’ai dit non.’ Beaucoup d’opérations sont prévues, beaucoup d’opérations sont en cours, mais nous n’y sommes pour rien, rien du tout.

Zaluzhny a suggéré dans l’interview que les propagandistes russes avaient tenté de le lier, ainsi que l’armée ukrainienne, à l’opération.

Les services de renseignement militaires néerlandais ont également signalé aux Américains que les Ukrainiens prévoyaient d’attaquer un autre pipeline dans la mer Noire, appelé TurkStream. On ne sait pas pourquoi cette opération n’a jamais été réalisée. En octobre 2022, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les services de sécurité de son pays avaient a empêché une attaque ukrainienne sur TurkStream. Mais les autorités russes ont fourni peu de détails et ne semblent pas avoir inculpé quiconque dans le complot présumé.

L’agence de presse russe Tass a rapporté : « On sait que l’attaque a été planifiée par un agent du Service de sécurité ukrainien (SBU) sur ordre des services spéciaux ukrainiens. »