L’ancien capitaine de la patrouille routière de l’État du Missouri, Ron Johnson, a déclaré que la fusillade mortelle de la police Ma’Khia Bryant, 16 ans à Columbus, Ohio, ainsi que le verdict de culpabilité de Derek Chauvin dans la mort de George Floyd, devraient être considérés comme des moments décisifs pour créer des changements dans les services de police à travers le pays.

« Je pense que nous devons examiner l’ensemble du système. Créer un réseau où les mauvais officiers, s’ils sont mis dans ce réseau, ne peuvent pas continuer à passer d’un service de police à un autre », a déclaré Johnson. « Il faut un registre national. »

Les autorités ont publié des images de la caméra corporelle mardi, le même jour que la fusillade, qui semblaient montrer un officier de Columbus tirer et tuer Bryant, qui était armé d’un couteau. L’agent répondait à un appel au 911. Dans la vidéo, Bryant se bat avec une autre fille, puis semble se fendre avec le couteau à la main, et c’est à ce moment que l’officier intervient et tire.

Johnson a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que les officiers doivent prendre une décision en une fraction de seconde dans le feu de l’action.

« La formation vous apprend à parcourir votre continuum de forces et à voir quel niveau de force est nécessaire pour arrêter la menace, en particulier lorsqu’il s’agit d’une menace de blessures graves ou de mort », a déclaré Johnson. « Nous devons simplement nous assurer de faire toute la formation que nous pouvons, et s’il y a d’autres options, que ce soit un enfant ou un adulte, nous devons prendre la force la moins meurtrière que nous pouvons utiliser dans ce continuum. »

Le bureau d’enquête criminelle de l’Ohio mène une enquête sur la mort par balle de Ma’Khia Bryant.