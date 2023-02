Un officier licencié dans l’affaire Tire Nichols a reçu des réprimandes mineures

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Un officier de police de Memphis qui a frappé Tire Nichols avec un pistolet paralysant lors d’un arrêt de la circulation qui a précédé le passage à tabac brutal de Nichols par d’autres agents avait un dossier d’infractions mineures avant d’être licencié, selon des enregistrements publiés lundi.

Preston Hemphill a été licencié le 3 février après qu’une enquête interne du département de police de Memphis ait montré qu’il avait enfreint les politiques de plusieurs départements pour son rôle dans l’arrestation le 7 janvier de Nichols, décédé dans un hôpital trois jours plus tard.

Nichols a été battu après que la police l’ait arrêté pour ce qu’ils ont qualifié d’infraction au code de la route et il a fui l’arrêt. Une vidéo publiée après la pression de la famille de Nichols montre des agents le retenant et le frappant à plusieurs reprises avec une matraque alors qu’il criait pour sa mère.

La mort de Nichols aux mains de la police est la dernière à déclencher des manifestations à l’échelle nationale et une conversation publique intense sur la façon dont la police traite les Noirs.

Hemphill, qui est blanc, était le troisième officier à l’arrêt de la circulation qui a précédé l’arrestation, mais n’était pas à l’endroit où Nichols a été battu après sa fuite.

Sur les images de la caméra corporelle de l’arrêt initial, on entend Hemphill dire qu’il a utilisé un pistolet paralysant contre Nichols et déclarer: “J’espère qu’ils lui piétinent le cul.”

Les dossiers du personnel de Hemphill, publiés après une demande de documents publics par l’Associated Press, ont montré un rapport négatif sur une évaluation; une réprimande écrite émise après avoir cassé son imprimante de billets assignée ; et une autre réprimande écrite émise après avoir écrasé une voiture de police.

Les dossiers ont montré que le «rapport de comportement observé» négatif a été cité dans une évaluation de 2021 de Hemphill, qui a été embauché en 2018 et était membre de l’unité Scorpion, qui a été dissoute par le département à la suite de la mort de Nichols. L’évaluation a indiqué que Hemphill avait mal géré un appel lié à des problèmes de garde parentale, mais aucun autre détail de l’appel n’a été fourni dans les documents.

Hemphill a été réprimandé pour manipulation brutale ou imprudente de l’équipement après avoir laissé son imprimante de billets sur le coffre de sa voiture et s’est éloigné après un arrêt de la circulation en juin 2019. Hemphill est revenu sur les lieux et a trouvé l’imprimante cassée, selon les enregistrements.

Hemphill a écrasé une voiture de police dans un fossé et causé des dommages mineurs au véhicule en janvier 2022, selon les archives. Il a reçu une réprimande écrite et a reçu l’ordre de suivre huit heures de cours de conduite défensive.

Dans une déclaration notée sur l’évaluation, l’un des superviseurs de Hemphill a déclaré qu’il était l’un des plus performants de son quart de travail et qu’il devrait profiter de davantage de cours de formation et pourrait éventuellement assurer le leadership des officiers subalternes.

Un avocat de Hemphill a refusé de commenter lundi.

Cinq officiers de Memphis, tous noirs et également membres de l’unité Scorpion, ont déjà été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré dans la mort de Nichols. Un autre officier a été suspendu, mais n’a pas été identifié.

La propre caméra corporelle de Hemphill a montré que dès le début de l’arrêt de la circulation, lui et deux autres agents ont approché Nichols avec une force disproportionnée pour l’infraction présumée de conduite imprudente, selon une déclaration de l’audience disciplinaire qui a eu lieu avant son licenciement.

En plus d’avoir enfreint les règles concernant l’utilisation d’un pistolet paralysant, Hemphill a également été licencié pour violation de la conduite personnelle et de la véracité, a indiqué la police dans un communiqué.

Le département cherche toujours à faire retirer Hemphill de son certificat de police afin qu’il ne puisse plus travailler dans les forces de l’ordre.

La famille de Nichols, leurs avocats, les dirigeants communautaires et les militants ont appelé à des changements au sein du département de police de Memphis concernant les questions liées aux contrôles routiers, au recours à la force, à l’amélioration de la transparence et à d’autres politiques.

Adrian Sainz, Associated Press