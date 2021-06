Un officier israélien qui a tué un Palestinien autiste accusé d’homicide involontaire

JERUSALEM — Un policier qui a tué par balle un Palestinien non armé atteint d’autisme a été inculpé jeudi d’homicide involontaire, dans une affaire qui a attiré l’attention sur la question de la brutalité policière.

La famille de la victime de 31 ans, Iyad al-Hallaq, a exprimé sa frustration que les autorités n’aient pas inculpé l’officier pour une accusation plus grave.

M. al-Hallaq a été abattu l’année dernière le 30 mai alors qu’il se rendait le matin à une école pour adultes handicapés dans la vieille ville de Jérusalem. Sa mort a suscité des comparaisons avec le meurtre de George Floyd par des policiers à Minneapolis quelques jours plus tôt. Et la photo de M. al-Hallaq a été soulevée lors de nombreuses manifestations à Jérusalem et à Tel-Aviv au cours de l’année écoulée.

Les procureurs ont déposé l’acte d’accusation après avoir été critiqué ces dernières semaines parce qu’ils n’avaient toujours inculpé personne un an après le meurtre.