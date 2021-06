Un officier inculpé pour avoir fait grève contre un manifestant

LOUISVILLE, Ky. – Un officier de police de Louisville a été accusé d’avoir enfreint la loi fédérale pour avoir frappé un manifestant à l’arrière de la tête avec un bâton anti-émeute en mai dernier lors des manifestations de Breonna Taylor.

Cory P. Evans est accusé dans les dossiers du tribunal d’avoir violé les droits constitutionnels du manifestant le 31 mai 2020. Evans, en sa qualité d’officier, écrivent les procureurs, « a frappé MC à l’arrière de la tête avec un bâton anti-émeute alors que MC était à genoux avec les mains en l’air, se rendant aux fins d’arrestation. »

Le manifestant, identifié comme MC, a été blessé lors de l’incident, selon le dossier du tribunal.

Le service de police du métro de Louisville n’a pas immédiatement répondu aux questions du Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, sur le statut d’Evans au sein du service.

Brian Butler, l’avocat représentant Evans, a refusé de commenter lorsqu’il a été joint par courrier électronique mercredi. L’affaire a été confiée à la juge du tribunal de district des États-Unis, Rebecca Grady Jennings.

Selon les données salariales de la ville, Evans est employé par la ville depuis 2014, alors qu’il était une recrue de la police. Les procureurs allèguent qu’Evans a « volontairement privé » le manifestant du droit de saisie déraisonnable, qui comprend le droit de ne pas être soumis à « une force déraisonnable par un agent des forces de l’ordre ».

En souvenir de Breonna Taylor :#SayHerName rend hommage à Breonna Taylor et à d’autres femmes noires, des filles perdues à cause des violences policières

Evans, selon les archives judiciaires, agissait sous « l’apparence de la loi ».

La division des droits civils du ministère américain de la Justice peut inculper des personnes en vertu de neuf lois sur les droits civils du titre 18, y compris la privation de droits sous couvert de la loi.

Cela en fait un crime pour quiconque agissant au nom de la loi, y compris les policiers ou autres agents publics, de priver quelqu’un de ses droits constitutionnels.

Ce n’est pas la première fois qu’Evans est accusé d’avoir agressé un citoyen.

En 2018, Evans a été filmé en train de frapper à plusieurs reprises Jarrus Ransom, un homme noir, après avoir été retiré de sa voiture lors d’un contrôle routier. La photo de Ransom de Metro Corrections le montrait avec une minerve et un œil enflé.

Ransom a poursuivi la ville et Evans ainsi que les officiers Kyle Carroll et Sarah Nicolas en août 2019 pour ce qu’il a appelé une « agression vicieuse » et tentative de « dissimuler la vérité ».

Ce procès a depuis été transféré aux tribunaux fédéraux du district ouest du Kentucky. La ville a été déboutée de l’affaire, mais Evans et les autres officiers restent les accusés, selon les dossiers du tribunal.

Evans a finalement été innocenté par le chef de l’époque, Steve Conrad, en décembre 2019 des violations de la politique pour manque de courtoisie et recours à une force excessive. Il n’a fait face à aucune mesure disciplinaire dans cette affaire.

Toutes les accusations portées contre Ransom à la suite de l’arrêt de la circulation ont été soit abandonnées, soit réglées en dehors du tribunal.

Le FBI enquête sur plusieurs autres agents du LMPD, a précédemment rapporté le Courier Journal.

L’agent Dusten Dean fait l’objet d’une enquête fédérale pour avoir tiré des boules de poivre sur la journaliste de télévision Katilin Rust et le caméraman James Dobson le 29 mai. Rust a déclaré au Courier Journal qu’elle avait été interviewée par le FBI au sujet de l’incident.

De plus, la chef Erika Shield a déclaré la semaine dernière aux membres du conseil du métro de Louisville que le FBI étudiait les allégations selon lesquelles deux agents auraient jeté des boissons sur des personnes dans le West End.

« Tout ce que j’ai obtenu à ce jour est en grande partie du ouï-dire », a déclaré Shields lors d’une réunion du comité de la sécurité publique. « Mon sentiment est que ce sera un autre œil au beurre noir pour le département, et cela va montrer un très, très mauvais jugement de la part de quelques personnes sélectionnées sur ce département. »

De plus, le FBI continue d’enquêter sur la mort, le 13 mars 2020, de Taylor dans son appartement de South Louisville. Le FBI n’a pas fourni de calendrier quant à la date à laquelle cette affaire pourrait se terminer.

Sa mort, ainsi que la mort de George Floyd, ont galvanisé un été de manifestations pour la justice raciale et de soutien au mouvement Black Lives Matter.

Le meurtre de George Floyda alimenté le mouvement Black Lives Matter. Les militants s’affrontent sur la suite

« Ils criaient son nom » :Comment la première manifestation de Louisville Breonna Taylor est née

Les accusations portées contre Evans surviennent moins de deux mois après que le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il avait lancé une vaste enquête sur les modèles et les pratiques de la LMPD.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré que l’enquête examinerait si le département avait utilisé une force déraisonnable contre les manifestants, s’était engagé dans des perquisitions et des saisies inconstitutionnelles et avait discriminé les personnes en fonction de leur race.

Trois agents de police de Columbus, Ohio, dont un officier de formation qui était membre de la Commission consultative de la sécurité communautaire de la ville, feront également face à des accusations de délit en lien avec leurs actions lors des manifestations contre l’injustice raciale l’été dernier.

