Un officier grec de retour devant le tribunal pour la mort par balle d’un adolescent

ATHENES, Grèce – Un officier de police accusé d’avoir tué par balle un adolescent rom dans la tête lors d’une poursuite en voiture pour une facture de station-service présumée impayée a comparu jeudi devant un tribunal dans le nord de la Grèce pour fournir un témoignage supplémentaire après que les accusations portées contre lui aient été élevées à homicide involontaire avec possible intention.

L’officier de 34 ans reste libre dans l’attente de son procès, avec une condition de libération sous caution lui interdisant de quitter le pays. Il avait initialement été inculpé d’un chef d’accusation de tentative d’homicide involontaire coupable avec une possible intention lors de la fusillade du 5 décembre contre Kostas Frangoulis, 16 ans, mais l’accusation a été renforcée après la mort de l’adolescent plus d’une semaine plus tard. Il a également été accusé d’avoir tiré illégalement avec son arme.