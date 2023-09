Un officier et un soldat bahreïnites tués dans une attaque de drone à la frontière yéménite-saoudienne

Le commandement militaire de Bahreïn affirme qu’un de ses officiers et un soldat ont été tués dans une attaque de drone par des rebelles yéménites alors qu’ils patrouillaient à la frontière yéménite-saoudienne.

Le communiqué, diffusé par l’agence de presse officielle de Bahreïn, indique qu' »un certain nombre » de soldats ont été blessés lors de l’attaque lundi matin.

Bahreïn est un proche allié de l’Arabie saoudite, qui est en guerre depuis plusieurs années contre les rebelles Houthis alignés sur l’Iran au Yémen. Un cessez-le-feu a largement mis fin aux violences et les deux parties semblent proches d’un accord de paix ces derniers mois.

L’Arabie saoudite et l’Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques plus tôt cette année dans le cadre d’un accord négocié par la Chine, renforçant ainsi l’espoir d’une fin du conflit au Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe.

« Cette attaque terroriste a été menée par les Houthis, qui ont envoyé des avions visant la position des gardes bahreïnites à la frontière sud du royaume d’Arabie saoudite malgré l’arrêt des opérations militaires entre les belligérants au Yémen », indique le communiqué militaire bahreïnien. .