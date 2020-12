Dans un incident qui semble tout droit sorti d’un film d’action, un policier a réussi à chasser deux voleurs armés tout en tenant une glace. Maintenant une star, le flic n’était pas de service lorsque l’incident s’est produit. Il était avec son fils dans un glacier à Montevideo, en Uruguay. Comme on peut le voir sur les images filmées par les caméras de sécurité dans la zone, l’officier enlève toute l’opération tout en tenant le cornet de glace dans sa main gauche. Le clip est devenu viral sur Internet et l’agent anonyme a été félicité pour son action opportune.

Alors que le père et le fils étaient occupé à profiter de la glacedeux hommes suspects se sont approchés du magasin et sont restés près du duo pendant un moment. La vidéo montre l’un des deux hommes essayant de sortir quelque chose de sa poche, peut-être une arme à feu ou un couteau. Avant de pouvoir le faire, cependant, le policier a sorti son arme et a commencé à tirer à bout portant. Puis le flic tire sur l’autre suspect. Cela conduit les deux voleurs à s’enfuir.

La scène s’est déroulée vers 23h30, heure locale, dimanche. L’homme qui s’identifie comme un flic a appelé plus tard le centre d’urgence pour signaler tout l’incident.

Le policier a déclaré avoir vu deux hommes sur une moto et soupçonné qu’ils pouvaient être des voleurs. Lorsque le flic a commencé à tirer, les voleurs ont fui les lieux si rapidement qu’ils ont même laissé leurs vélos derrière eux.

L’un des deux voleurs présumés est âgé de 23 ans. Il a été blessé et arrêté par la police. Il a ensuite été emmené à l’hôpital de Casa de Galicia, où il a été soigné pour une balle dans la poitrine et a subi une intervention chirurgicale. Il est actuellement dans un coma provoqué. Il a un long casier judiciaire, y compris meurtre et trafic d’armes.

L’autre voleur se cache toujours et on ne sait pas s’il a été blessé ou non.