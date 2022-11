Un officier écope de moins de 2 ans pour avoir tué un Noir non armé

PHILADELPHIE (AP) – Un juge a condamné jeudi un officier de police blanc de Philadelphie à 11 1/2 à 23 mois de prison dans la fusillade mortelle en 2017 d’un automobiliste noir non armé, bien moins que les décennies derrière les barreaux auxquels il pourrait être confronté.

L’officier Eric Ruch Jr. a tiré et tué Dennis Plowden Jr., 25 ans, six secondes après son arrivée sur les lieux alors que Plowden était assis sur un trottoir après avoir écrasé une voiture lors d’une poursuite à grande vitesse. Il a été renvoyé du département des mois plus tard.

Ruch, 34 ans, a été inculpé en 2020 et reconnu coupable en septembre d’homicide volontaire et d’une accusation d’armes. L’accusation d’homicide volontaire est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Mais lors de la détermination de la peine, la juge de la Cour des plaidoyers communs Barbara McDermott a déclaré que Ruch avait fait preuve d’un bon comportement depuis son inculpation et qu’une peine plus longue ne lui offrirait aucune réhabilitation. La peine comprend également l’admissibilité à la libération conditionnelle et n’entraîne aucune sanction financière.

“Rien qu’il ne fera en prison ne fera de lui une meilleure personne”, a déclaré McDermott.

La décision du juge a scandalisé la famille de Ruch.

“Je n’ai pas été surprise, mais j’ai été déçue”, a déclaré la veuve de Plowden, Tania Bond, devant le palais de justice, selon le Philadelphia Inquirer. « Qui perd cinq ans pour venir au tribunal et entendre 11 à 23 mois ? Avons-nous apprécié la vie de Dennis ou avons-nous simplement jeté quelque chose là-bas pour avoir l’impression de fermer la famille et de nous sentir satisfaits?

Au cours du procès, Ruch a déclaré aux jurés qu’il craignait pour sa vie lorsqu’il avait tiré sur Plowden. Il a dit que Plowden avait la main gauche levée, mais qu’il avait caché sa main droite malgré les ordres de la police.

Les procureurs ont déclaré qu’il n’y avait aucune justification pour tirer sur Plowden, notant que plusieurs autres officiers se sont mis à couvert et ont retenu leur feu.

La balle du pistolet de Ruch a traversé la main gauche levée de Plowden avant de le frapper à la tête. Il est mort le jour suivant.

Au cours du procès, l’avocat de la défense a demandé aux jurés d’examiner la poursuite de deux minutes dans un quartier de la ville qui a précédé la fusillade. Plowden conduisait une voiture initialement supposée être liée à un homicide récent. Mais les autorités ont déclaré qu’il n’était pas impliqué dans cette affaire.

Le jury a rejeté une accusation de meurtre au troisième degré plus grave, mais a également reconnu Ruch coupable de possession d’un instrument du crime.

Ruch est l’un des trois policiers de la ville qui ont été accusés de meurtre pour leurs actions en service par le procureur de district Larry Krasner, un avocat de longue date des droits civiques qui a fréquemment poursuivi la police plus tôt dans sa carrière. Une accusation de meurtre au premier degré déposée contre Ruch a été abandonnée avant le procès.

Le bureau de Krasner a 10 jours pour faire appel de la condamnation, bien que les procureurs aient refusé de commenter immédiatement, selon l’Inquirer.

La veuve de Plowden a remporté un règlement pour mort injustifiée de 1,2 million de dollars de la ville.

The Associated Press