Un officier du Texas acquitté d’agression dans une fusillade mortelle en 2019

HOUSTON (AP) – Un officier de police du Texas a été acquitté mardi d’une accusation d’agression liée à la fusillade mortelle en 2019 de Pamela Turner, une femme ayant des antécédents de maladie mentale, après que les deux se soient battus pour son pistolet paralysant.

Après avoir délibéré pendant plusieurs heures sur deux jours, un jury a déclaré l’officier de Baytown Juan Delacruz non coupable de voies de fait graves par un fonctionnaire pour la mort par balle de Turner en mai 2019 dans le parking d’un complexe d’appartements où ils vivaient tous les deux dans la banlieue de Houston.

Delacruz, qui est hispanique, a tiré sur Turner après une lutte avec la femme noire de 44 ans qu’un passant a capturée en vidéo. Les autorités disent que la confrontation a commencé après que Delacruz a tenté d’arrêter Turner sur des mandats pour plusieurs accusations de délit.

Les images montraient Delacruz debout au-dessus de Turner et se baissant pour essayer de lui attraper les bras. Turner crie alors: “Je suis enceinte.” Quelques instants plus tard, quelque chose clignote alors qu’elle tend son bras vers l’officier. Soudain, Delacruz s’éloigne et tire cinq coups de feu.

Le verdict a bouleversé la famille de Turner. Sa famille et le procureur du district du comté de Harris, Kim Ogg, ont déclaré que les jurés avaient été empêchés par le juge d’entendre des preuves liées aux rencontres passées de Turner et Delacruz et de sa connaissance de ses luttes contre la maladie mentale.

“Ce n’est pas juste, et nous en avons assez”, a déclaré Antoinette Dorsey-James, la sœur de Turner.

Ogg a qualifié la mort de Turner de tragédie et a déclaré que lorsque “le jury n’est pas en mesure de recevoir toutes les preuves, il est difficile pour la justice d’être entendue”.

Greg Cagle, l’un des avocats de Delacruz, a déclaré que le policier avait tiré sur Turner en état de légitime défense seulement après avoir utilisé son pistolet paralysant contre lui et qu’il craignait pour sa vie.

“Pamela Turner a pris la décision d’échapper à l’arrestation, de résister à l’arrestation, de prendre une arme à un policier, non seulement de la prendre mais de l’utiliser ensuite contre lui”, a déclaré Cagle aux jurés lundi.

Lors des plaidoiries lundi, les procureurs se sont demandé si Delacruz était en danger, affirmant qu’il avait pu s’éloigner de plusieurs mètres après la confrontation et qu’il avait tiré sur Turner alors qu’elle était encore au sol.

L’avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente la famille de Turner, a déclaré qu’elle n’était pas enceinte mais qu’elle avait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïaque.

“Elle n’était pas parfaite, et nous n’avons pas essayé de vous le cacher aujourd’hui”, a déclaré le procureur Timothy Adams aux jurés. “Mais le fait est qu’elle ne méritait pas de mourir sur le trottoir, à quelques mètres de chez elle.”

Crump, qui ces dernières années a représenté des victimes de brutalité policière et de violence d’autodéfense et a été l’avocat des familles de Trayvon Martin, Breonna Taylor et George Floyd, a qualifié le verdict du jury de “revers dans l’effort pour une justice égale en vertu de la loi en Amérique.”

Après sa mort, des rassemblements critiquant les tirs de la police ont été organisés par Black Lives Matter Houston et des militants communautaires.

Delacruz, qui fait partie du département de police de Baytown depuis 2008, n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire après la fusillade et a été placé en affectation administrative au sein du département de police en attendant son procès.

S’il avait été condamné, Delacruz aurait encouru de cinq ans à la prison à vie.

Une poursuite fédérale en matière de droits civils que la famille de Turner a intentée contre Delacruz et la ville de Baytown reste en suspens.

___

Suivez Juan A. Lozano sur Twitter : https://twitter.com/juanlozano70

Juan A. Lozano, Associated Press