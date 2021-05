Un officier du Met ne fait face à aucune sanction après le profilage racial d’un homme noir lors d’une interpellation et d’une fouille

Un agent du service de police métropolitain qui a été reconnu coupable d’avoir profilé racialement un conducteur noir lors d’une interpellation et de fouille l’année dernière ne fera l’objet d’aucune sanction pour ses actes.

L’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a ouvert une enquête après qu’un homme de 27 ans ait été arrêté après avoir été observé par des agents alors qu’il conduisait sur Old Kent Road, dans le sud de Londres, en mai 2020.

La victime a été menottée et a eu un Taser pointé sur lui, et sa voiture et ses trois passagers ont été fouillés en vertu de la loi sur l’abus de drogues.

Le chien de garde a conclu qu’un policier avait un cas à répondre pour inconduite en raison de la partialité, car il a profilé racialement l’homme pendant l’incident, n’a pas fourni de motifs suffisants pour l’arrêter et n’a pas suivi les directives fournies par le College of Policing.

Il a également été constaté que l’officier avait enfreint la politique de lutte contre les coronavirus en ne portant pas l’EPI approprié et aurait pu utiliser des tactiques pour désamorcer la situation plutôt que de menotter les menottes et d’utiliser la fonction « point rouge » du Taser sur l’homme.

Le service de police métropolitain a convenu que l’agent devrait s’attaquer à ces problèmes et se concentrer sur ce qui constitue des motifs raisonnables d’interpellation et de fouille et tenir compte de l’impact de l’utilisation disproportionnée du contrôle et de la fouille sur les communautés noires et minoritaires.

La force a déclaré que le FIPOL avait convenu que l’officier devrait participer à une formation sur l’égalité et la diversité, mais qu’il ne sera confronté à aucune autre action suite à l’incident.

Le directeur régional du FIPOL, Sal Naseem, a déclaré: «L’arrêt et la fouille sont un outil de police important, mais peuvent également être très intrusifs et affecter la confiance des communautés noires dans le service de police. Il est essentiel qu’il soit utilisé avec précaution.

«Notre enquête a révélé des preuves que les préjugés raciaux ont joué un rôle dans la décision d’un agent d’arrêter le membre du public et l’agent devra maintenant réfléchir et en tirer des leçons.

«C’est ce genre d’incident qui peut saper la légitimité des interpellations et fouilles en tant que tactique policière.»

Il a ajouté: «Pour les membres de la communauté touchés de manière disproportionnée par le recours aux contrôles et aux fouilles, ils doivent avoir l’assurance que les préjugés raciaux ne jouent aucun rôle dans la manière dont ce pouvoir policier est utilisé.»

Dans une déclaration à L’indépendant, le Met a déclaré que les futures données d’arrêt et de recherche de l’agent seront examinées par son superviseur pour examiner tout potentiel de partialité inconsciente.

Un porte-parole a ajouté: «Dans les trois cas (relatifs à la fouille effectuée par le policier, au profilage racial et au manque d’EPI), le FIPOL a conclu qu’il y avait eu faute et a convenu qu’il fallait y remédier par une pratique réflexive pour le policier concerné, y compris l’examen la législation pertinente relative aux pouvoirs d’interpellation et de fouille ainsi que la formation continue dans ce domaine.

«L’arrêt et la fouille sont un outil d’une importance vitale dans la lutte contre la violence et la criminalité associée et nous sommes parfaitement conscients que son utilisation doit être justifiable dans tous les cas. Nous sommes également conscients de son impact sur la communauté noire.

«Là où nos normes glissent au-dessous de ce qu’elles devraient être, nous devrions être mis au défi et légitimement tenus de rendre des comptes. À cette occasion, le FIPOL et le MPS conviennent que l’officier concerné doit réfléchir à ses performances et à ses actions afin de déterminer si un meilleur résultat pourrait être obtenu à l’avenir. »