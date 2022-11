Un officier du LAPD injustifié dans la fusillade qui a tué une fille de 14 ans

LOS ANGELES (AP) – Un officier de police de Los Angeles a enfreint la politique lorsqu’il a tiré avec un fusil sur un suspect à l’intérieur d’un magasin de vêtements l’année dernière, tuant une jeune fille de 14 ans dans un vestiaire, a déclaré mardi un conseil de surveillance civile.

L’officier William Dorsey Jones Jr. a tiré trois fois lorsque la police a répondu à un magasin de vêtements de Burlington dans la vallée de San Fernando où Daniel Elena Lopez, 24 ans, avait brutalement attaqué deux femmes le 23 décembre 2021.

Valentina Orellana Peralta a été tuée par balle alors qu’elle priait dans une loge avec sa mère, Soledad Peralta. Jones a également tué Elena Lopez.

La commission de police a statué que Jones était justifié de tirer une fois, mais que ses deux coups suivants étaient hors politique.

Le chef de la police Michel Moore avait précédemment constaté dans son propre examen que les trois coups de feu étaient injustifiés.

Maintenant que le chef et le panel civil ont rendu leurs conclusions, Jones pourrait finalement faire face à des mesures disciplinaires ou même à un licenciement. Cependant, il peut faire appel de toute décision disciplinaire devant un tribunal d’État.

Un appel après les heures d’ouverture à l’avocat de Jones, Leslie Lee Wilcox, demandant un commentaire n’a pas été immédiatement renvoyé mardi.

La police a été appelée au magasin de North Hollywood à la suite d’informations selon lesquelles un homme se comportait de manière erratique et brandissait un cadenas de vélo. Il a attaqué deux femmes, dont une qui est tombée au sol avant de la traîner par les pieds dans les allées du magasin alors qu’elle tentait de s’éloigner en rampant.

À la suite d’appels au 911, la police de Los Angeles a traversé le magasin dans une formation, des émissions vidéo avec caméra corporelle. Brandissant un fusil, l’officier Jones a poussé vers l’avant du peloton alors même que d’autres officiers disaient à plusieurs reprises « ralentissez » et « ralentissez-le ».

Les agents ont vu une femme ramper sur le sol taché de sang et Lopez de l’autre côté de l’allée, selon la séquence vidéo. “Tenir bon! Tenir bon!” un autre officier a crié juste avant que Jones ne tire trois coups de feu.

Jones a déclaré à la commission d’examen du recours à la force du LAPD qu’il croyait que quelqu’un à l’intérieur du magasin tirait sur des gens, qu’il avait vu une victime qui saignait, qu’il avait confondu le cadenas de vélo que Lopez brandissait avec une arme à feu et qu’il pensait qu’un mur derrière Lopez était adossé à un extérieur. mur de briques qui bloquerait les tirs de l’officier. En fait, la zone contenait les vestiaires des femmes.

Dans son rapport à la Commission de police le mois dernier, Moore a déclaré qu’une majorité de la commission d’examen du recours à la force avait conclu que Jones était “hyper concentré sur sa conviction qu’il s’agissait d’un scénario de tireur actif et qu’il n’avait peut-être pas procédé à une évaluation objective lorsqu’il arrivé sur les lieux. »

L’officier “a évalué de manière inexacte l’imminence de la menace de mort ou de blessure corporelle grave” d’Elena Lopez lorsqu’il a tiré trois coups en séquence rapide et aurait dû réévaluer les situations après le premier tir, a conclu la majorité.

L’une des balles a traversé le mur du vestiaire et a mortellement touché l’adolescente, dont la mère “a senti le corps de sa fille devenir mou et a regardé, impuissante, sa fille mourir alors qu’elle était encore dans ses bras”, selon un procès intenté par la famille.

Le procès de la famille allègue que le LAPD n’a pas formé et supervisé adéquatement les agents qui ont répondu et “a favorisé un environnement qui a permis et permis que cette fusillade se produise”.

Jones a également tué Elena Lopez. Un rapport d’autopsie a montré qu’il était sous méthamphétamine au moment de sa mort.

Cette histoire a été corrigée pour refléter que l’officier de police de Los Angeles, William Dorsey Jones Jr., pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires ou même être licencié, et non le chef Michel Moore. Il a également été corrigé pour dire que Jones pouvait faire appel de toute décision disciplinaire devant un tribunal d’État, et non devant le Conseil des droits du LAPD.

The Associated Press