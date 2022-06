Un officier du LAPD décédé a été battu à l’entraînement, selon sa mère

LOS ANGELES (AP) – Un officier de police de Los Angeles décédé des suites de blessures au cou subies pendant l’entraînement avait été battu par des collègues officiers lors d’un exercice destiné à «simuler une foule», selon une plainte pour mort injustifiée déposée contre la ville par sa mère .

Houston Tipping, 32 ans, a été blessé le 26 mai à l’académie de police et est décédé trois jours plus tard. Ses funérailles mercredi ont été suivies par le chef de la police Michel Moore et le maire Eric Garcetti.

La mère de Tipping, Shirley Huffman, a déposé son avis de réclamation contre la ville vendredi, alléguant une mort injustifiée et des violations des droits civils, a rapporté le Los Angeles Times. De telles réclamations sont souvent un précurseur de poursuites judiciaires.

Huffman allègue que son fils a été “frappé à plusieurs reprises à la tête suffisamment sévèrement pour qu’il saigne” et qu’il a subi de multiples fractures au cou, ce qui a causé sa mort.

La réclamation allègue également que l’exercice d’entraînement “avait déjà été remis en question” avant que Tipping ne soit blessé en raison de blessures subies par d’autres officiers, selon le Times.

Le capitaine Kelly Muniz, porte-parole de la police, a déclaré au journal que le département ne pouvait pas commenter l’allégation. Le département a lancé sa propre enquête sur l’incident, en partie pour déterminer s’il y a “des changements à apporter”, a déclaré Muniz.

Tipping, un vétéran du département de cinq ans, avait travaillé comme officier de patrouille dans la vallée de San Fernando.

The Associated Press