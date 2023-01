Un officier du FPR sauve un homme d’une chute dans l’écart de la plate-forme de train à Purnia dans le Bihar

Dans ce qui se présente comme un véritable récit de courage, un officier de la Force de protection des chemins de fer (FPR) a sauvé la vie d’un homme après avoir tenté de monter à bord d’un train en marche. Le ministère des Chemins de fer a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé les images de vidéosurveillance de l’incident. « Un jawan du FPR alerte a sauvé un passager qui a eu un accident alors qu’il montait à bord d’un train en marche à Purnia, dans le Bihar. Veuillez ne pas essayer de monter/descendre d’un train en marche”, lit la légende de la vidéo.

La courte vidéo de 20 secondes montre un homme essayant de monter à bord d’un train en marche. Plus loin dans la vidéo, il tombe entre le train et la voie et est traîné par le train sur une certaine distance. C’est alors qu’un jawan du FPR vient à la rescousse de cet homme âgé. Regardez la vidéo :

— Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 4 janvier 2023

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 175 000 vues. “Bien fait!! Tu as fais un bon travail. vous avez sauvé la précieuse vie d’une personne. J’étais à bord de ce train”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Ce travail était si dur mais vraiment génial monsieur, et je vois clairement que près de la victime, ils sont nombreux à voir mais à force de répondre, mais vous jusqu’à présent, vous avez répondu comme les membres de votre famille. salut monsieur.

Pendant ce temps, plus tôt dans un incident similaire, un officier du FPR a sauvé un passager qui est tombé entre le quai et un train en mouvement. L’incident s’est produit lorsqu’une fille mineure a été sauvée de l’écrasement sous les roues d’un train. Le clip a été partagé par le FPR Inde sur Twitter. On y voit l’officier du FPR debout sur le quai pendant que le train passe. Bientôt, une fille peut être vue en train de courir pour monter dans le train mais tombe alors qu’elle essaie d’emménager.

Cependant, pour sa fortune, l’officier du FPR a été vu en train de saisir la jeune fille et de la mettre en sécurité. “Alert #RPF Le gendarme en chef Satheesh a agi rapidement et a empêché une fille mineure de passer sous les roues d’un train lorsqu’elle est tombée alors qu’elle tentait de monter à bord d’un train en marche à la gare de Tirur”, lit-on dans la légende.

