Un officier du département tribal du Chhattisgarh avertit le personnel

Un fonctionnaire du département du bien-être tribal d’un district de Chhattisgarh a émis un ordre demandant à ses membres du personnel de se faire vacciner contre le COVID-19, faute de quoi leurs salaires pour le mois prochain seront retenus. Une copie de l’ordonnance, émise par le commissaire adjoint KS Masram dans le district de Gaurela-Pendra-Marwahi le 21 mai, est devenue virale sur les réseaux sociaux où certaines personnes ont exprimé leur mécontentement face au «diktat».

L’ordre a demandé aux officiers et aux employés travaillant dans les bureaux, ashrams (pensionnats) et auberges du district de se faire vacciner et de soumettre leurs cartes de vaccination à son bureau. S’ils ne se font pas vacciner, leurs salaires pour le mois suivant seront retenus, précise l’arrêté qui est entré en vigueur à compter de la date de son émission.

Auparavant, Masram avait également émis un ordre le 20 mai pour la vaccination COVID-19 des familles de tous les officiers et employés travaillant dans le département. Une fois contacté, Masram a dit.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici