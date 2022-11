Un officier d’Omaha tire sur un chauffeur lors d’une fête annuelle d’Halloween

OMAHA, Nebraska (AP) – Une célébration d’Halloween est devenue effrénée après qu’un homme a traversé une zone barricadée et a été abattu par un policier d’Omaha lundi soir, a annoncé la police.

L’Omaha World-Herald rapporte que la fusillade s’est produite lors de la populaire fête de quartier annuelle “Halloween sur le boulevard” dans le quartier de Minne Lusa à Omaha.

Des enfants et des adultes étaient dans le quartier en train de tricher ou de traiter lorsqu’une voiture a traversé imprudemment une zone bloquée peu après 19 heures, a déclaré le lieutenant de police d’Omaha, Neal Bonacci.

Le conducteur du véhicule a été abattu par un policier d’Omaha et emmené au Nebraska Medical Center avec des blessures graves. Le nom du pilote n’a pas encore été dévoilé. Selon la police, personne d’autre n’a été blessé.

Chrissy Lopez, une habitante du quartier, a déclaré au Omaha World-Herald que le véhicule roulait initialement lentement dans la foule alors que les gens criaient au conducteur de s’arrêter.

“Il s’arrêtait et conduisait un peu plus”, a-t-elle déclaré. “J’ai entendu son moteur tourner et les gens ont commencé à crier, et j’ai pensé ‘Oh non.’ Et puis j’ai entendu les coups de feu, et tout le monde s’est mis à crier, à courir et à pleurer.

La police et les pompiers étaient déjà sur les lieux pour la fête de quartier, qui est organisée par la Miller Park Minne Lusa Neighbourhood Association et attire des milliers de personnes dans la région chaque année.

La fusillade fait l’objet d’une enquête.

The Associated Press