Un officier d’IPS partage la réception d’une ambulance facturant 10000 roupies pour 4 km à Delhi

Même si les médecins et les infirmières font de leur mieux pour sauver la vie des patients au milieu de la deuxième vague de COVID-19, la situation actuelle – où les hôpitaux sont surchargés et où il y a une pénurie de services d’ambulance et de fournitures médicales – fait également ressortir le pire gens. Peu de gens, au lieu d’aider les autres, les exploitent dans leur misère. Cela est évident car les services d’ambulance de la capitale nationale facturent 10 000 roupies pour un trajet de 4 km afin de transporter les patients critiques de Covid vers les établissements de santé. Mettant fin à toutes les valeurs morales, les fournisseurs de services d’ambulance à Delhi forceraient les citoyens souffrant à s’aligner avec des portefeuilles ouverts.

Le 28 avril, l’agent de l’IPS, Arun Bothra, a partagé un reçu donné par le service d’ambulance du DK pour le paiement de 10 000 roupies pour emmener un patient de Pitampura à l’hôpital Fortis, à 4 km. Il a dit que «le monde surveille nos valeurs morales».

Dix mille roupies pour une distance de quatre kms. Location d’ambulance à Delhi. Le monde nous regarde aujourd’hui. Non seulement la dévastation mais aussi nos valeurs morales. pic.twitter.com/dZoJpSbF6c – Arun Bothra (@arunbothra) 28 avril 2021

Le tweet de Bothra a reçu plus de 19 000 tweets et plus de 61 000 likes. Le tweet est devenu viral sur les réseaux sociaux et les gens étaient d’accord avec lui. Les internautes ont également partagé divers incidents au cours desquels des prestataires de services médicaux auraient pillé des personnes pendant ces périodes de test.

Pulse oxymeter prix régulier 850-1000. Maintenant un jour plus de 2500 / -. Recharge de bouteille d’oxygène à tout prix. Oxygen concerntrators prix régulier 30-35000 / – maintenant jours 60K. Maintenant, cette ambulance se charge. Nous, les Indiens, sommes à notre meilleur niveau. 100 mein se 99 beimaan phir mera desh mahan.— Vimal Datt (@VimalDatt) 29 avril 2021

Citant vos lignes « Vous pouvez extorquer de l’argent aux personnes souffrant de douleur mais un jour votre Karma reviendra pour régler ce compte » KARMA EN ATTENTE – ✨Pushpita✨ (@ThePushpitaDas) 28 avril 2021

शायद यह आप का भ्रम है कि हम ज़िन्दा है। हमारी आत्माओं ने तो कब का साथ छोड़ दिया .. बस घसीटते जा रहे है।— Rahul Verma (@ rahulverma08) 28 avril 2021

J’ai acheté un concentrateur d’oxygène pour 2Lakhs. Le prix d’origine de l’appareil est de 79 500— Srinivas Velumuri (@SriniVelumuri) 29 avril 2021

Les gens demandent maintenant au gouvernement de Delhi de plafonner le taux kilométrique que les ambulances peuvent facturer, comme cela se fait dans des États comme le Rajasthan et le Chhattisgarh. Selon certaines informations, au Rajasthan, le tarif des ambulances plus grosses aurait été fixé à 17,50 roupies / km. En temps normal, le coût de l’utilisation des ambulances à Delhi est de 500 Rs pour les 5 premiers kilomètres, puis de 50 à 60 Rs / km par la suite.

Delhi a signalé jeudi 24 235 nouveaux cas de Covid-19, 395 décès et 25 615 guérisons. Il y a 97 977 cas actifs dans la capitale nationale. Les hôpitaux de Delhi auraient une pénurie de recharges d’oxygène médical. De nombreux patients sont décédés au cours des dernières semaines après un manque d’oxygène dans certains hôpitaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici