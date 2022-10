Un officier des Royal Marines dément les discussions d’une génération “flocon de neige” disant que les jeunes sont “en meilleure forme” qu’avant

Un officier des Royal Marines hautement décoré a démenti les propos d’une génération «flocon de neige» – affirmant que les jeunes sont plus durs, plus en forme et plus intelligents que lorsqu’il a rejoint il y a 43 ans.

Le lieutenant-colonel Gary Green, qui a combattu dans quatre conflits, y compris aux Malouines et en Afghanistan et a été nommé OBE, a rejeté la notion de millénaires éveillés.

Il a dit “Je ne reconnais pas le terme flocon de neige, d’après ce que j’ai vu” – photographié ici avec le prince Philip

Le lieutenant-colonel Green, 59 ans, s’est exprimé alors qu’il prenait sa retraite à la fin d’une carrière qui a commencé à l’adolescence lorsqu’il a vu une annonce dans The Sun

Il a dit : « Je ne reconnais pas le terme flocon de neige, d’après ce que j’ai vu.

“La qualité du jeune qui veut rejoindre les Royal Marines aujourd’hui est meilleure qu’elle ne l’était en 1979, lorsque j’ai rejoint.

«Ils sont plus en forme. Ils sont plus déterminés.

“Ils sont un peu plus âgés. Ils sont nettement mieux éduqués.

“Lorsque nous les amenons à l’entraînement, la détermination dont ils font preuve est en fait assez incroyable.”

Il avait 19 ans lorsqu’il a été appelé pour combattre dans les Malouines en 1982 et a été l’un des derniers vétérans du conflit.

Mais alors qu’il quittait la tête du recrutement, le père marié de sept enfants, de Horsham, West Sussex, n’avait que des éloges pour ceux qui rejoignaient les Marines aujourd’hui.

Il a dit : « Ils sont désintéressés.

“Ils s’occupent d’abord de leur adversaire, puis de l’équipe, puis de eux-mêmes en dernier. C’est une très bonne qualité.”