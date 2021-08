Un officier décède après avoir été attaqué à l’extérieur du Pentagone

Un officier a été tué après avoir été attaqué mardi matin dans une gare de transit juste à l’extérieur du Pentagone, selon des responsables fédéraux.

L’Agence de protection des forces du Pentagone, chargée de sécuriser le bâtiment, a déclaré dans un tweet qu’elle pleurait « la perte tragique d’un officier de police du Pentagone tué lors de l’incident de ce matin au Pentagone. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de l’officier ». L’agence n’a pas divulgué le nom de l’officier, mais a déclaré que davantage d’informations seraient divulguées après que la famille en aurait été informée.

Le suspect, qui, selon les autorités, a attaqué et poignardé l’officier, est décédé après avoir été abattu par les forces de l’ordre à la gare de transit, selon des responsables qui n’étaient pas autorisés à discuter de l’affaire et qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Le Pentagone, le quartier général de l’armée américaine, a été temporairement mis en quarantaine après que l’incident s’est produit près de l’entrée du bâtiment.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a exprimé ses condoléances aux proches de l’officier et a ordonné que les drapeaux du Pentagone soient mis en berne pour honorer l’officier.

« Cet officier décédé est mort dans l’exercice de ses fonctions, aidant à protéger les dizaines de milliers de personnes qui travaillent et visitent quotidiennement le Pentagone », a déclaré Austin dans un communiqué. « Lui et ses collègues officiers sont membres de la famille du Pentagone et nous connaissons tous comme professionnels, qualifiés et courageux. Cette mort tragique aujourd’hui est un rappel brutal des dangers auxquels ils sont confrontés et des sacrifices qu’ils font. Nous leur en sommes à jamais reconnaissants. service et le courage avec lequel il est rendu.

Le chef de l’Agence de protection des forces du Pentagone, Woodrow Kusse, a déclarélors d’un point de presse mardi après-midique l’officier « a été attaqué sur le quai du Metro Bus » et « des coups de feu ont été échangés ».

Kusse a refusé de décrire ce qui a conduit à l’incident ou de discuter des informations sur les deux décès lors d’un point de presse mardi après-midi. Il a cité « l’enquête active en cours » et a déclaré que des informations étaient toujours en cours d’obtention sur le déroulement de l’incident et le nombre de personnes impliquées.

Il a déclaré qu’il y avait eu « plusieurs victimes », un terme qui peut signifier des blessés ou des morts.

L’Agence de protection de la force du Pentagone, qui est responsable de la sécurité du bâtiment, a mis le bâtiment en lock-out vers 10h30 après les violences au Pentagone Transit Center, qui se trouve à quelques pas du bâtiment du Pentagone.

Tout au long de l’après-midi, les condoléances ont afflué pour l’officier, y compris de Police de DC et des fonctionnaires, y compris Le sénateur Mark Warner — le président de la commission sénatoriale du renseignement.

Le chef du service de police du comté de Fairfax, Kevin Davis, a ordonné à son les officiers portent des bandes de deuil formelles, une bande noire qui s’étend sur l’insigne d’un officier, en l’honneur de l’officier décédé. Le comté de Fairfax, en Virginie, est le pays voisin du comté d’Arlington, en Virginie, où se trouve le Pentagone.

Kusse a déclaré que l’incident inciterait probablement à un examen de la sécurité au Pentagone.

« Il y a un certain nombre de mesures que nous avons en place là-bas. Chaque fois qu’un incident se produit, que ce soit ici ou n’importe où ailleurs à travers le pays ou dans le monde, nous faisons après-action (rapports sur ceux-ci, nous les examinons, nous chercher des choses que nous pouvons faire pour nous améliorer », a déclaré Kusse.

Kusse a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si le suspect tentait de pénétrer dans le bâtiment ou si c’était lié au terrorisme.

Les autorités et les responsables du Pentagone n’ont pas immédiatement fourni de détails sur la séquence des événements.

Le FBI, qui dirige l’enquête sur l’incident, n’a pas non plus fourni de détails sur le nombre de blessés ou sur la façon dont l’incident s’est déroulé à la demande de USA TODAY.

« Pour le moment, il serait prématuré de spéculer sur le mobile, et afin de protéger l’intégrité de l’enquête, nous ne pouvons pas fournir de détails supplémentaires pour le moment », a déclaré le bureau dans un communiqué fourni à USA TODAY par la porte-parole Samantha Shero. « Il n’y a pas de menace permanente pour le public. »

Un journaliste de l’Associated Press près du bâtiment a entendu plusieurs coups de feu, puis une pause, puis au moins un autre coup de feu. Un autre journaliste de l’AP a entendu la police crier « tireur ».

Le PFPA dit sur Twitter la scène de l’incident à Arlington, en Virginie, était sécurisée mais reste « une scène de crime active » et les gens devraient « rester à l’écart de l’entrée du métro et de la zone du quai des bus ». Le transport au Pentagone a été détourné vers la station de métro Pentagon City, a indiqué l’agence.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, étaient à la réunion de la Maison Blanche avec le président Joe Biden lorsque l’incident s’est produit.

Quand Austin est revenu au Pentagone, il s’est arrêté au centre des opérations de police du Pentagone et a rencontré des officiers pour « exprimer sa gratitude pour tout ce qu’ils font à ce sujet », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Kirby a ajouté qu’Austin avait été informé de la violence et avait reçu des mises à jour tout au long de la matinée.

Il s’agit du premier incident mortel survenu au centre de transit du Pentagone depuis plus de 10 ans.

En 2010, deux officiers de la Pentagone Force Protection Agency ont été blessés lorsqu’un homme armé s’est approché d’eux dans une zone de contrôle de sécurité. Les officiers, qui ont survécu, ont riposté et tué le tireur John Patrick Bedell.

Contributeur : Tom Vanden Brook ; The Associated Press