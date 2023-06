Un officier de Vancouver qui a agressé un homme noir lors d’un arrêt au centre-ville s’excuse devant le tribunal

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une vidéo au contenu perturbant.

Le policier qui a agressé un homme noir au centre-ville de Vancouver il y a près de cinq ans s’est exprimé publiquement pour la première fois mercredi.

Const. Jarrod Sidhu, 30 ans, s’est excusé pour ses actes lors d’une audience de détermination de la peine devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique.

« Je me tiens devant vous aujourd’hui, humble, embarrassé et honteux. » dit Sidhu, debout devant le juge dans un costume bleu foncé.

« Je ne trouve pas de mots adéquats pour exprimer le profond regret que je ressens pour la douleur et la souffrance que j’ai causées. »

Sidhu a été reconnu coupable en février d’agression avec une arme pour Tasering Jamiel Moore-Williams à trois reprises en 2018.

Moore-Williams, alors âgé de 22 ans, avait été arrêté par la police pour s’être promené devant une voiture de police sur Granville Street.

L’ancien joueur de football de l’Université de la Colombie-Britannique a longtemps soutenu que les officiers le ciblaient en raison de sa race. Il a déposé une poursuite civile et une plainte pour atteinte aux droits humains contre le département de police.

Dans une déclaration de la victime remise au tribunal, Moore-Williams a déclaré qu’il ne faisait pas confiance à la police. Il a dit qu’il avait du mal à être reconnu en public à la suite de l’incident, qui s’est déroulé publiquement un soir de week-end dans le quartier des divertissements du centre-ville.

Sidhu s’est excusé directement auprès de Moore-Williams mercredi, bien qu’il n’ait pas été dans la salle d’audience.

« J’ai été témoin de la gamme d’émotions que vous avez ressenties – colère, peur, dégoût et déception. Cela me fait profondément mal d’être témoin de l’érosion de la confiance dans les forces de l’ordre que mes actions vous ont causée », a déclaré Sidhu.

« Vous méritez plus que de simples mots; vous méritez de vous sentir en sécurité lorsque vous traitez avec la police, et je suis vraiment désolé que mes actions aient brisé cette confiance. »

Sidhu a continué à travailler comme patrouilleur jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable cette année. Depuis la condamnation, le tribunal a entendu, il a été déplacé de la rue vers le centre de commandement des opérations du département.

REGARDER | Jamiel Moore-Williams est arrêté au centre-ville de Vancouver en février 2018 :

Jaywalking Arrestation 18 février 2018 Une vidéo sur téléphone portable montre que Jamiel Moore-Williams est détenu physiquement par la police, après avoir prétendument traversé le quartier des divertissements de Granville.

Les avocats de la Couronne et de Sidhu ont chacun fait des recommandations mercredi quant à la punition de Sidhu.

Les procureurs ont demandé au juge une peine avec sursis qui verrait Sidhu passer 60 jours en résidence surveillée, suivis d’un an de probation. Il aurait également un casier judiciaire.

Les avocats de la défense ont demandé une absolution conditionnelle, une peine plus légère qui permettrait à Sidhu de marcher librement sans casier judiciaire tant qu’il obéit aux conditions imposées par le tribunal.

Moore-Williams est photographié le 10 juin 2020. (Ben Nelms/CBC)

Les avocats de Sidhu ont également présenté des lettres de référence de caractère de sa famille, de ses amis et de ses collègues au tribunal lors de l’audience. Ils ont déclaré que leur client avait passé de nombreuses heures, à la fois au travail et pendant son temps libre, à examiner les protocoles de recours à la force et à étudier les rapports du Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique à la suite de l’incident.

Le père de Sidhu, également officier du département de police, a déclaré que son fils rêvait d’être policier depuis son enfance.

Jarrod Sidhu était en patrouille depuis moins de deux ans lorsque la police a arrêté Moore-Williams.

Ses avocats ont fait valoir que l’agent, alors âgé de 24 ans, avait ressenti « une peur importante » lors de l’interaction parce qu’il pensait qu’un Moore-Williams « exceptionnellement fort » avait tenté de l’étouffer.

Le juge Emmet Duncan a rejeté cette défense, affirmant que l’utilisation du Taser n’était ni « proportionnée [nor] nécessaire. »

Le tribunal a appris que le service de police de Vancouver était «impatient» que Sidhu parle avec ses collègues de son expérience lors de la formation sur le recours à la force comme exemple de ce qui peut arriver aux agents qui enfreignent la loi.

« Quelle meilleure façon de ramener à la maison [consequences] aux membres du VPD… voir quelqu’un qui a fait une erreur, est passé par le processus qu’il a traversé, et ce qu’il peut leur dire », a déclaré Bill Smart, l’avocat de Sidhu.

Duncan a réservé sa condamnation à une date ultérieure.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.