Un officier de Seattle devrait être mis en congé pour avoir fait des remarques insensibles sur la mort d’une femme, selon un groupe de surveillance

SEATTLE (AP) — La Commission de police communautaire de Seattle a recommandé mercredi au chef de la police de la ville de suspendre sans payer un policier faisant l’objet d’une enquête pour avoir tenu des propos insensibles au sujet de la mort d’une femme indienne qui a été heurtée par un SUV de la police dans un passage pour piétons.

La commission composée de 21 membres et ses trois coprésidents nommés ont également demandé que le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz, « s’engage immédiatement dans un groupe de travail » avec la commission, l’Office of Police Accountability et le Bureau de l’Inspecteur général pour « répondre aux préoccupations répétées concernant la culture ». du maintien de l’ordre et des pratiques policières » dans son département, The Seattle Times signalé.

La lettre demande à Diaz de suspendre l’agent Daniel Auderer, vice-président de la guilde des policiers de Seattle.

Auderer fait l’objet d’une enquête depuis le début du mois lorsque des policiers ont écouté l’audio de la caméra corporelle d’Auderer lors d’une enquête sur la mort de Jaahnavi Kandula, un étudiant diplômé de 23 ans qui a été heurté et tué dans un passage pour piétons par le SUV de l’agent Kevin Dave. le 23 janvier.

Dave avait roulé à 74 mph (119 km/h) dans une zone de 25 mph (40 km/h) en route vers un appel pour surdose. Il a commencé à freiner moins d’une seconde avant de heurter Kandula, selon un rapport d’un détective de l’équipe d’enquête sur les collisions routières du département de police. Le rapport a déterminé que Dave roulait à 63 mph (101 km/h) lorsqu’il a heurté la femme et que sa vitesse n’a pas laissé à Kandula ou à Dave suffisamment de temps pour « détecter, traiter et éviter un danger qui se présentait ».

Les feux de secours du SUV avaient été activés et Dave avait « gazouillé » sa sirène à d’autres intersections et l’avait utilisée immédiatement avant la collision, selon le rapport, ajoutant que Kandula avait été projeté à 138 pieds (42 mètres).

Le bureau du procureur du comté de King mène actuellement une enquête pénale sur l’accident.

Auderer par inadvertance il a laissé son appareil photo porté sur le corps allumé lorsqu’il a appelé le président du syndicat, Mike Solan, après avoir quitté les lieux de l’accident, où il avait été appelé pour déterminer si Dave avait les facultés affaiblies.

Dans un enregistrement publié par la police la semaine dernière, Auderer rit, qualifiant Kandula de « personne ordinaire » et suggérant que la vie de Kandula avait « une valeur limitée » et que la ville devrait simplement faire un chèque de 11 000 $.

La lettre du commissaire remet également en question le « conflit d’intérêts apparent » lié au fait qu’Auderer, un responsable de la guilde, enquête sur un officier de base que la guilde a juré de protéger et de représenter. Cette semaine, des membres du conseil municipal de Seattle se sont également demandé pourquoi les dirigeants syndicaux seraient appelés à prendre une décision concernant un incident mortel qui pourrait donner lieu à des mesures disciplinaires importantes, selon le Seattle Times. signalé le lundi.

Un porte-parole du service de police a refusé de commenter mercredi à l’Associated Press la recommandation selon laquelle Diaz suspendrait Auderer. Un courriel adressé au syndicat de la police sollicitant les commentaires d’Auderer ou du syndicat n’a pas été immédiatement renvoyé mercredi.

Selon la lettre, Auderer a fait l’objet de 29 plaintes auprès de l’Office of Police Accountability depuis 2014, « y compris des allégations de violations de politiques liées à une police impartiale, à une conduite non professionnelle et à l’usage de la force ». Trois des plaintes concernaient des conclusions soutenues, selon la Commission de police communautaire.

Manifestants à Seattle Jeudi dernier, ils ont exigé la démission d’Auderer et de Dave.

La Guilde des officiers de police de Seattle a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle comprenait l’indignation provoquée par ces « commentaires hautement insensibles ». Mais le syndicat a noté que les images de la caméra corporelle ne captent que le côté de la conversation d’Auderer : « Il y a beaucoup plus de détails et de nuances qui n’ont pas encore été rendus publics. »

Des diplomates indiens demandent également une enquête et des mesures contre les officiers. Le Département d’État américain a qualifié vendredi la situation d’inquiétante dans un communiqué.