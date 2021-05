Un officier de police qui a nourri les animaux errants pendant le verrouillage décerné par PETA

Le commissaire adjoint supplémentaire de la police (ADCP) Lucknow, Chiranjeev Nath Sinha, s’est vu décerner le prix du peuple pour le traitement éthique des animaux (PETA) Inde en reconnaissance de ses efforts pour nourrir les animaux pendant les verrouillages.

Chiranjeev Nath Sinha et son équipe de police ont distribué des bananes et des pois chiches à des singes et des vaches errants à Lucknow.

L’équipe de police a nourri les animaux errants dans la région de Khurram Nagar Kukarel à Lucknow. L’ADCP a également donné de la nourriture à des animaux errants et à des singes lors du verrouillage l’année dernière.

«Il y a beaucoup de problèmes à obtenir de la nourriture pour les animaux lorsque le verrouillage est imposé. Les animaux de la communauté peuvent mourir de faim et souffrir dans un enclos parce qu’ils dépendent de nos restes de nourriture pour survivre », avait-il déclaré aux journalistes.

Le PDG de PETA India, le Dr Manilal Valliyate, a déclaré mercredi dans un communiqué: «PETA India reconnaît cet honorable officier pour avoir prêté main-forte aux animaux dans le besoin et donné un exemple de compassion à suivre pour tout le monde.

Il a déclaré que PETA Inde encourage les bonnes personnes à continuer de nourrir les animaux de la communauté pendant les verrouillages, notant qu’il est sûr de le faire tout en respectant les protocoles de base, tels que le port d’un masque et le maintien à distance des autres.

