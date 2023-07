Un officier de police du Wisconsin se précipite dans une grange en feu et sauve des vaches piégées près des flammes

STURGEON BAY, Wis. (AP) – Un officier de police du Wisconsin qui a couru dans une grange en feu et a trouvé trois vaches près des flammes a déclaré que les bovins «s’étaient précipités» pour la sécurité d’un pâturage une fois qu’il avait ouvert une porte les retenant.

Le policier de Sturgeon Bay, Andrew Crabb, approchait de la fin de son quart de nuit le matin du 25 juin lorsqu’il a aperçu de la fumée provenant d’une grange dans une ferme. Il s’est arrêté, s’est précipité à travers un champ et est entré dans la grange, trouvant les vaches piégées et meuglant de détresse.

« Une fois que j’ai réalisé ce qui se passait à l’intérieur de cette grange, j’ai réalisé que la porte ne s’était pas défaite et que ces vaches n’allaient pas s’en sortir », a déclaré Crabb à Fox News Digital. «Alors j’ai couru là-bas et j’ai obtenu la porte, puis je les ai fait sortir. Et je n’ai pas eu besoin de trop les encourager. Ils savaient exactement ce qu’ils devaient faire une fois cette porte ouverte.

Crabb a déclaré que les vaches « se sont précipitées » hors de la grange et ont rejoint le reste du troupeau dans le pâturage. Il a dit que les trois vaches avaient été gardées dans la grange pendant la nuit parce qu’elles étaient jugées « enclines à s’échapper ».

La vidéo de la caméra du corps de la police montre Crabb entrant dans la grange, avec des flammes près des animaux. Après avoir retiré une chaîne de la porte, Crabb dit « allez les gars » et les vaches sortent rapidement de la grange.

« Heureusement, tout le monde était en sécurité! » La police de Sturgeon Bay a déclaré dans un message sur la page Facebook du département.

Crabb a déclaré qu’une brigade de pompiers entièrement volontaire a pu « sauver la majorité » de la grange.

The Associated Press