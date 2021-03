On pense que le document «Protocoles» est originaire de l’Empire russe au début du XXe siècle et décrit un prétendu complot juif pour la domination du monde. Il est aujourd’hui largement considéré comme un faux, plagié et falsifié à partir d’un certain nombre de textes antérieurs, mais il a néanmoins été traduit en plusieurs langues et largement diffusé dans le monde depuis son apparition.

