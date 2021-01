Les officiers de la police du Capitole noir affirment que la foule du MAGA qui s’est émue à Washington la semaine dernière était des « terroristes racistes » qui leur auraient jeté des épithètes raciales alors qu’ils cherchaient à protéger la législature.

Deux membres du département de police du Capitole des États-Unis (USCPD) ont décrit avoir été victimes d’abus raciaux ignobles pendant le chaos qui a éclaté mercredi, qui a fait cinq morts – dont un de leurs collègues.

« J’ai été appelé un ***** 15 fois », a déclaré l’un des officiers, un vétéran de la force, à Buzzfeed.

Après la dispersion de la foule pro-Trump, l’officier a déclaré qu’il s’était effondré en larmes pendant environ 15 minutes.

« Je me suis assis avec l’un de mes copains, un autre black, et les larmes ont commencé à couler sur mon visage », se souvient l’officier. «J’ai dit:« Qu’est-ce que c’est que ce bordel, mec? Est-ce l’Amérique? Qu’est-ce qui vient de se passer? J’en ai tellement marre de cette merde. »

L’un des officiers a déclaré qu’il était contrarié de voir comment ses collègues blancs traitaient la foule, posant pour des selfies alors que certains parmi la foule parcouraient le Capitole tenant le drapeau confédéré.

Deux officiers de police noirs du Capitole des États-Unis ont déclaré avoir été victimes d’abus racistes lors de l’émeute pro-Trump qui a vu des milliers de personnes laver DC mercredi dernier

L’officier de l’USCPD, Eugene Goodman, est vu en train de fuir la foule, les menant de la porte de la chambre du Sénat qui n’avait pas encore été verrouillée à ce moment-là. Il est salué comme un héros pour sa rapidité de réflexion

Au milieu de la rotonde, l’officier vétéran a déclaré qu’il s’était mis à crier, à personne en particulier: «Ce sont des terroristes racistes».

« J’ai pleuré pendant environ 15 minutes et je l’ai laissé sortir », a-t-il déclaré à Buzzfeed.

Un autre officier, qui est une recrue plus récente du département, a décrit comment il a été contraint de se battre au corps à corps avec les émeutiers, dont certains lui ont lancé des drapeaux Blue Lives Matter. Il a dit que les flics étaient environ 10 contre un.

« Nous leur disions de reculer, de s’éloigner et de s’arrêter, et ils nous ont dit qu’ils sont de notre côté, et ils le font pour nous, et ils le disent alors que je me fais frapper dans mon face à l’un d’eux », a déclaré l’officier.

« Nous étions aspergés de poivre au visage par ces manifestants, je ne vais même pas les appeler des manifestants, par ces terroristes nationaux. »

De nouvelles images choquantes ont émergé dimanche montrant un policier du Capitole arraché du bâtiment et battu avec un mât portant le drapeau américain.

L’officier, qui n’a pas été identifié, est projeté face à face sur les marches du Capitole et attaqué par des émeutiers, qui l’ont battu alors qu’il gisait sans défense. Un membre de la foule est également vu en train d’utiliser une matraque noire sur lui.

Un partisan du président Trump vaporise du gaz poivré sur des membres de la police métropolitaine lors de la manifestation « Stop the Steal » la semaine dernière

Un officier (non illustré) a déclaré avoir été attaqué par des membres de la foule qui portaient des drapeaux Blue Lives Matter (dans l’image ci-dessus, un officier est vu au milieu d’une mêlée avec une foule, avec un drapeau Thin Blue Line – un symbole de soutien aux forces de l’ordre – visible en haut à gauche)

L’officier vétéran, quant à lui, a raconté à Buzzfeed son choc après s’être retrouvé face à face avec un certain nombre de policiers de tout le pays parmi la foule.

« Vous avez le culot de tenir un drapeau Blue Lives Matter, et vous êtes là-bas pour nous foutre en l’air », a-t-il déclaré à un groupe de manifestants qu’il a rencontré à l’intérieur du Capitole. ‘[One guy] a sorti son badge et il a dit: « Nous faisons ça pour vous. » Un autre gars avait son badge. Alors je me suis dit: « Eh bien, tu plaisantes. »

Les services de police de tout le pays – y compris au Texas, dans l’État de Washington, au New Hampshire, en Pennsylvanie et en Californie – ont ouvert des enquêtes pour savoir si l’un de leurs propres officiers avait pris part au siège du Capitole. Jusqu’à présent, plusieurs agents et au moins un chef de police risquent d’être licenciés ou suspendus.

Un officier de l’USCPD, Brian Sicknick, est décédé « des suites de blessures subies » en répondant à l’attaque

Le policier vétéran a poursuivi qu’il pensait que les images qui ont depuis fait surface montrant les émeutiers qui marchaient dans les salles du Capitole dans des costumes bizarres avaient minimisé à quel point le groupe était bien préparé pour attaquer la législature – et potentiellement nuire aux membres du Congrès.

« C’était un groupe de miliciens terroristes hautement qualifiés qui nous a attaqués », a déclaré l’officier, qui travaille dans le département depuis plus d’une décennie, à Buzzfeed.

Il a dit que beaucoup parmi la foule étaient équipés de radios, de communicateurs bidirectionnels et d’écouteurs, en plus d’explosifs artisanaux et de bombes artisanales.

«Ils étaient préparés… Ces gars-là avaient une formation militaire. Beaucoup d’entre eux étaient d’anciens militaires.

L’officier a déclaré que si les scènes qui se sont déroulées mercredi dernier ont été difficiles pour tous les officiers, il pense que les officiers noirs se sont retrouvés dans une position particulièrement difficile.

Il a déclaré que la réponse de la police à l’émeute marquait également un contraste frappant avec la façon dont la police avait géré les manifestations de Black Lives Matter cet été.

« Il y a une grande différence lorsque les manifestations de Black Lives Matter arrivent au Capitole », a-t-il déclaré au média. ‘[On Wednesday], certains officiers s’occupaient des émeutiers.

Le flic s’est dit contrarié de voir des images de collègues blancs prenant des selfies avec les assaillants, apparemment profitant de leur temps avec la foule, dont certains membres parcouraient le Capitole américain en agrippant des drapeaux confédérés.

« Celui-là m’a le plus blessé parce que j’étais de l’autre côté du Capitole à me faire botter un ** », a-t-il déclaré.

L’officier a affirmé que s’il avait été un groupe d’Américains à majorité noire qui avait pris d’assaut le Capitole, il pense que la réponse de la police aurait été très différente.

« Si vous allez traiter un groupe de manifestants pour Black Lives Matters dans un sens, alors vous devriez traiter ce groupe de la même manière », a-t-il déclaré à Buzzfeed.

«Avec ce groupe, vous étiez gentil et gentil et vous les laissiez repartir. Certains d’entre eux ont été arrêtés mais beaucoup d’entre eux ne l’ont pas fait. Tous ceux qui sont entrés dans ce Capitole auraient dû être arrêtés, qu’ils n’aient rien pris.

La police de la capitale américaine réagit après le décès du cercueil avec un policier tombé au combat, Brian Sicknick, lors d’un cortège funèbre à Washington, DC le 10 janvier

Un officier a décrit la foule comme une milice bien organisée qui était très préparée à prendre d’assaut le Capitole (photo: un manifestant tente de frapper un officier au visage lors de l’émeute de la semaine dernière)

Plus de 50 personnes ont été arrêtées lors de l’insurrection de mercredi, et le nombre est passé à plus de 80 dans les jours qui ont suivi, alors que les autorités fédérales se précipitaient sur certains des principaux agitateurs de l’émeute.

La réponse de la police aux émeutiers a également suscité des allégations de double poids raciste dans le grand public.

« Personne ne peut me dire que s’il s’agissait d’un groupe de manifestants de Black Lives Matter hier, ils n’auraient pas été traités très différemment de la foule qui a pris d’assaut le Capitole », a déclaré jeudi le président élu Joe Biden.

«Nous savons tous que c’est vrai – et c’est inacceptable.

Keneshia Grant, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Howard, a confirmé, déclarant à NBC: « Je pense qu’il est absolument vrai que les insurgés hier ont été traités avec beaucoup plus de soin que les personnes qui ont participé aux manifestations de Black Lives Matter.

«Ce que nous avons vu, c’est un système d’application de la loi conçu pour protéger certaines personnes.

Jusqu’à présent, au moins 82 personnes ont été arrêtées et plus de 55 ont été inculpées pour l’insurrection. Des centaines d’autres sont pourchassés par les autorités mais n’ont pas encore été retrouvés, dont 25 personnes faisant l’objet d’une enquête pour terrorisme.

Cinq personnes sont également décédées. Une manifestante, Ashli ​​Babbitt, a été abattue alors qu’elle tentait de franchir une fenêtre brisée d’une porte barricadée près de la chambre. Trois manifestants sont morts des «urgences médicales» et un officier, Brian Sicknick, est décédé «des blessures subies» en répondant à l’attaque.

Sicknick, 42 ​​ans, a été touché à la tête avec un extincteur lors d’une bataille, ont déclaré deux responsables de l’application des lois à Associated Press.

Un deuxième membre de la police du Capitole, Howard Liebengood, était de service mercredi et s’est suicidé samedi.