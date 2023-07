Un officier de police de Warren fait face à des accusations fédérales pour avoir frappé un adolescent

Si vous continuez à lire et à entendre régulièrement des histoires comme celle-ci et que tout ce que vous pouvez dire, c’est : « Eh bien, pas tous les flics sont mauvais », alors vous êtes sans aucun doute sur la voie du diabète avec tout le jus que vous avez bu.

Selon CBSNews, un ancien officier de police de Warren, Michigan, âgé de 48 ans, nommé Matthew Rodriguez, a été arrêté et inculpé d’un crime fédéral pour voies de fait, coups et blessures et privation des droits de Jacquwan Smith, 19 ans, en juin. Smith a été arrêté par la police de Warren et placé en garde à vue par Rodriguez lorsque les deux ont échangé des mots. Rodriguez a pris sur lui de frapper l’adolescent et de le plaquer au sol alors qu’il n’était pas en danger immédiat, comme l’a noté le FBI.

Un cochon dans sa forme la plus pure.

Quelques jours après l’incident, le commissaire de police de Warren, William Dwyer, a décidé que Rodriguez n’était plus apte à être policier.

« Comme tout le monde, j’ai été choqué et consterné lorsque j’ai observé les actions de Rodriguez », a déclaré Dwyer. « Ces actions étaient totalement injustifiées et non professionnelles, aboutissant finalement à des accusations criminelles contre lui. Cet incident a sans aucun doute eu un impact négatif sur tous les membres de ce département. Une enquête interne approfondie a montré que Rodriguez avait enfreint plusieurs politiques et procédures du Département. Compte tenu de la totalité de cet incident, la décision de mettre fin à l’emploi de Rodriguez était claire et évidente.

S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Rodriguez risque 10 ans de prison. Nous espérons qu’il obtiendra ce temps et un petit quelque chose de spécial de la part des garçons enfermés lorsqu’ils découvriront ce qu’il a fait.