Un officier de police de Sussex a filmé un homme en grève alors qu’il était attaché sur le sol d’un bus

Un POLICIER a donné un coup de poing à la tête d’un homme alors qu’il était retenu sur le sol d’un bus, des émissions vidéo choquantes.

Le flic l’a poussé au sol alors que l’homme criait à l’agonie: “Tu me fais mal à la main. Tu me casses la main.”

Un policier a donné un coup de poing à la tête d’un homme dans un bus Crédit : Facebook

Des images montrent l’homme retenu au sol avant d’être frappé Crédit : Facebook

L’officier a averti “arrêtez de me pincer” avant que l’homme ne continue à crier “tu me fais mal à la main, tu me fais mal à la main”.

Le policier lui a alors donné un coup de poing au sommet de la tête et a répété : « Arrête de me pincer.

Après un bref silence, l’homme répondit : “Tu viens de me frapper aussi ouais ?”

Et l’officier de police de Sussex a répondu: “Ouais, pour m’avoir pincé.”

Le bus Stagecoach était garé à côté du pub Arlington Arms à Eastbourne, East Sussex, pour l’incident de la nuit dernière.

Il est entendu qu’il est entré dans le pub et a dit au personnel qu’il “démarrait dans le bus”.

L’incident a ensuite été signalé à la police par l’officier lui-même.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: “Nous entraînons nos agents à se protéger et à protéger les autres en utilisant une force raisonnable et examinons ces images, ainsi que la vidéo portée sur le corps capturée par l’agent de l’ensemble de l’interaction, pour déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire.”