Un officier de police de Streator tire et blesse un homme brandissant un couteau à Central Park: chef – Shaw Local

Un officier de patrouille de Streator a tiré et blessé un homme armé d’un couteau tard lundi matin à Central Park, selon le chef de la police et le procureur du comté.

Le chef de la police de Streator, John Franklin, a déclaré que l’officier avait répondu à un appel à 11 h 37 d’un homme brandissant un couteau dans le parc, qui se trouve en face de l’école Sherman vacante.

L’homme, que Franklin a décrit comme blanc et dans la trentaine, a accusé l’officier avec le couteau, a déclaré le chef. L’officier a ensuite tiré sur l’homme dans la hanche droite et sous l’aisselle droite, a déclaré Franklin. La fusillade était en état de légitime défense et plusieurs témoins ont corroboré le récit de ce qui est arrivé à la police, a déclaré le chef.

Un officier de police de Streator a tiré et blessé un homme qui brandissait un couteau le lundi 23 janvier 2023 à Central Park, a annoncé la police. (Derek Barichello)

L’homme, dont l’identité n’a pas été divulguée, a été amené à l’OSF St. Francis à Peoria pour y être soigné, et l’officier a été emmené au OSF Center for Health-Streator par précaution, a déclaré Franklin.

Le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, a déclaré que les blessures de l’homme ne mettaient pas sa vie en danger. Navarro a déclaré qu’il avait été alerté de l’incident et avait envoyé deux procureurs adjoints sur les lieux pour aider à l’enquête.

La police de l’État de l’Illinois et la police de Streator sont sur les lieux et la police de l’État enquête.

