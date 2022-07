Un officier de police de l’unité protégeant No10 est interrogé pour avoir arnaqué ses collègues pour des billets de théâtre et de concert

Un flic GUN dans une unité qui protège le n ° 10 est interrogé pour avoir prétendument arnaqué des collègues pour des billets de théâtre et de concert.

On dit qu’il n’a pas remboursé les gens lorsque les émissions ont été supprimées pendant la pandémie.

Un flic dans une unité qui protège le n ° 10 est interrogé pour avoir prétendument arnaqué des collègues pour des billets de théâtre et de concert Crédit : Alamy

L’unité fait l’objet d’un examen par la baronne Casey Crédit : PA

La Direction des normes professionnelles du Met enquête.

Un e-mail a été envoyé au commandement de la protection parlementaire et diplomatique, demandant aux membres de se manifester s’ils ont perdu de l’argent.

Il est entendu que le flic, un sergent du centre de Londres, a vendu des billets à prix réduit pour des spectacles et des concerts du West End via le club social de l’unité.

Il est en congé de maladie et ne peut être interrogé en vertu des règles disciplinaires à moins qu’il ne reprenne le travail.

Il n’a pas été arrêté et il est entendu que les enquêteurs tentent d’établir s’il s’agit d’une mauvaise comptabilité ou de malhonnêteté.

Les pertes totales s’élèveraient à « une somme considérable ».

Une source a déclaré: «L’officier est très populaire et a fait confiance à tout le monde. Ce qui s’est passé a choqué les gens.

Le commandement PaDP fournit une couverture armée et non armée à Westminster et au No 10.

L’unité fait l’objet d’un examen par la baronne Casey après le meurtre de Sarah Everard par l’officier des armes à feu Wayne Couzens.