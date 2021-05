Un officier de police de l’Idaho dont la vidéo virale se moquait de LeBron James est licencié, alors que le maire de la ville appelle au « calme et à la compréhension » – RT USA News

Nate Silvester, le maréchal adjoint de l’Idaho dont la vidéo se moquant de LeBron James a recueilli 6 millions de vues sur TikTok, a été licencié de son poste dans une décision si controversée que le maire local appelle au « calme et à la compréhension ».

Le maire de Bellevue, Idaho, Ned Burns, a annoncé jeudi le licenciement de l’officier, affirmant que la décision avait été prise par les supérieurs de Silvester et que l’adjoint avait été licencié pour violations répétées de la politique, et non pour le ton ou le contenu de son discours en ligne.

Nous souhaitons le meilleur à M. Silvester, et nous demandons calme et compréhension.

Le licenciement a été effectif immédiatement et a fait suite à une suspension d’une semaine et à une enquête qui a commencé à la fin du mois dernier, après que Silvester a publié sa vidéo satirique. Burns n’a précisé aucune des violations présumées de la politique, mais les médias ont soulevé des questions sur la publication par le député de vidéos de lui-même en uniforme.

Lorsque l’officier a été suspendu pour la première fois, le bureau du maréchal de Bellevue a insisté sur le fait que le discours de Silvester ne représentait pas le point de vue de son employeur. « Le Bureau du Maréchal de Bellevue exige toujours que nos députés s’engagent avec nos citoyens de manière amicale et professionnelle », il a dit dans un communiqué. «Ce n’est pas ainsi que nous attendons de nos députés qu’ils agissent en service ou utilisent n’importe quel temps de la ville. Il s’agit d’un problème de personnel qui est traité en interne.





La vidéo montrait Silvester en uniforme faisant semblant de répondre à un incident de coup de couteau. L’officier a demandé conseil à la star de la NBA James et a expliqué qu’un homme noir essayait de poignarder un autre homme noir. Il a essayé d’expliquer pourquoi la force mortelle était justifiée, mais ‘James’ a conseillé le contraire.

« Uh-huh, je vois » dit Silvestre. « Donc vous vous fichez qu’une personne noire tue une autre personne noire, mais vous vous souciez qu’un flic blanc tue une personne noire, même s’il le fait pour sauver la vie d’une autre personne noire ? Je veux dire, cela n’a pas beaucoup de sens, mais encore une fois, vous êtes vraiment bon au basket-ball, alors je suppose que je vais vous croire sur parole.

Après avoir dit au revoir à « James », il s’est adressé aux hommes imaginaires de sa voiture de police, en disant « Désolé les gars, vous êtes seuls. Bonne chance. »

Le sketch de l’adjoint est venu en réponse à une publication sur Twitter du 21 avril de James, menaçant apparemment le policier de Columbus, Ohio, qui a abattu l’adolescente noire Ma’Khia Bryant alors qu’elle dégainait un couteau pour poignarder une autre femme noire. Le tweet du basketteur, qu’il a ensuite supprimé, montrait une photo de l’officier et une légende disant « Vous êtes le prochain. »





Le limogeage de Silvester ne ruinera apparemment pas le député financièrement. Un ami, Gannon Ward, a lancé une campagne GoFundMe après que Silvester a été suspendu sans salaire, cherchant à collecter 150 000 $. Jeudi, la collecte de fonds avait récolté plus de 521 000 $. L’argent ira directement à Silvester, qui a déclaré qu’il prévoyait d’en donner une partie à un organisme de bienfaisance de la police et de créer un fonds de bourses pour aider les agents qui ont perdu leur emploi de manière injuste.

Ward a déclaré jeudi qu’il pensait que Burns avait été « pistolet » de licencier Silvester depuis que la vidéo de LeBron James est devenue virale, bien que le maire ait maintenu le licenciement de l’officier « n’a été influencé d’aucune façon par moi ou par le conseil municipal ».

Plus tôt ce mois-ci, Silvester a également annoncé qu’il avait signé un contrat avec Di Angelo Publications. Son titre provisoire est « Jamais en dehors du service. »

« Le but de mon compte TikTok est d’humaniser le badge et d’aider à jeter un éclairage positif sur les forces de l’ordre que certaines personnes ne voient pas », Silvester a déclaré dans une vidéo de suivi. « Ce livre va faire avancer cette cause et aider à éduquer des gens comme LeBron James et d’autres, qui ont une compréhension très limitée des policiers et du travail qu’ils font. »





