Un officier de police confirme la bagarre de Trump 1/6 avec les services secrets

Un officier de police de DC qui a été affecté au cortège présidentiel a corroboré le témoignage de Cassidy Hutchinson sur les combats de Trump avec les services secrets.

CNN a rapporté :

Un officier de police de Washington, DC, a corroboré au comité restreint de la Chambre enquêtant le 6 janvier 2021, des détails concernant un échange houleux que l’ancien président Donald Trump a eu avec son détail des services secrets lorsqu’on lui a dit qu’il ne pouvait pas se rendre au Capitole américain après son rassemblement , a confié à CNN une source proche du dossier.

L’officier du département de la police métropolitaine était dans le cortège avec les services secrets pour Trump le 6 janvier et a raconté ce qui avait été vu aux enquêteurs du comité, selon la source.

Cassidy Hutchinson a dit la vérité et les services secrets ont menti

Les éléments des services secrets qui ont tenté de discréditer Cassidy Hutchinson ne disaient pas la vérité. Les services secrets font également l’objet d’une enquête pour avoir détruit les messages texte demandés du 1/5 et du 1/6.

Trump a été obsédé par le témoignage de Cassidy Hutchinson, parce qu’elle disait la vérité, et maintenant un policier a confirmé son témoignage.

Donald Trump s’est battu avec les services secrets le 1/6 et a tenté de les forcer à l’emmener au Capitole.

L’ancien président aurait voulu arrêter la certification de l’élection et se déclarer vainqueur. Les faux électeurs étaient prêts à partir et tout ce qui l’a arrêté, c’est Mike Pence et quelques agents des services secrets qui ont refusé de l’emmener au Capitole.