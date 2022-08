Un officier de Miami toujours critique alors que le suspect du vol qualifié est identifié

MIAMI (AP) – Un policier de 29 ans qui a reçu une balle dans la tête alors qu’il tentait d’arrêter un suspect de vol à Miami est resté dans un “état extrêmement critique” tôt mercredi, ont déclaré des responsables.

Dét. Cesar Echaverry a été abattu lundi soir alors que lui et d’autres agents fermaient un suspect recherché pour un vol antérieur dans le comté voisin de Broward, a annoncé la police. Sa famille est restée à ses côtés au Jackson Memorial Hospital de Miami.

“Il y a une maman et un papa qui souffrent en ce moment”, a déclaré le directeur de la police de Miami-Dade, Alfredo Ramirez, lors d’une conférence de presse mardi soir. «Nos officiers souffrent vraiment mal. Nous restons unis en priant pour lui. Nous n’abandonnerons pas.

La police a déclaré qu’Echavarry et d’autres agents avaient commencé à poursuivre un véhicule blanc impliqué dans un vol à main armée antérieur lorsque son conducteur avait tenté de fuir, enfonçant des véhicules de police et un véhicule civil dont les trois occupants étaient hospitalisés dans un état stable.

Il a ensuite tenté de s’enfuir à pied, mais une confrontation et des coups de feu ont suivi. Le conducteur, identifié comme étant Jeremy Horton, 32 ans, d’Acworth, en Géorgie, a été abattu et est décédé sur les lieux.

Horton avait été arrêté dans le sud de la Floride le 8 août et cité pour n’avoir aucune preuve d’assurance et avoir conduit avec une étiquette expirée et un permis de conduire suspendu en Géorgie, selon le chef de la police de Golden Beach, Rudy Herbello.

Echaverry travaille pour la police de Miami-Dade depuis cinq ans et a été affecté au service d’intervention en cas de vol du département. Ses amis ont dit au Miami Herald qu’il montait et prévoyait de se marier.

La fusillade de lundi n’était pas son premier contact avec la mort, a rapporté le journal. En tant que recrue en mars 2018, Echaverry était passager dans un véhicule de police qui a percuté une autre voiture, tuant son conducteur de 45 ans.

L’ordinateur du véhicule de police a montré que l’officier John Song conduisait à 78 mph dans une zone de 40 mph une seconde avant l’accident. Les deux policiers ont été héliportés vers un hôpital. En mai, un jury a acquitté Song d’homicide au volant d’un véhicule et de conduite imprudente. Le Herald a rapporté qu’Echaverry avait témoigné qu’il ne se souvenait pas des moments qui ont précédé l’accident.

