Un officier de Memphis a pris et partagé des photos de Tire Nichols ensanglanté

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Des documents publiés mardi ont fourni un récit cinglant de ce que les autorités ont qualifié de conduite « manifestement non professionnelle » de cinq officiers impliqués dans le passage à tabac mortel de Tire Nichols par la police lors d’un contrôle routier le mois dernier – y compris de nouvelles révélations sur la façon dont un officier a pris et partagé des photos de la victime ensanglantée.

L’officier, Demetrius Haley, s’est tenu au-dessus de Nichols alors qu’il était appuyé contre une voiture de police et a pris des photos, que Haley a envoyées à d’autres officiers et à une connaissance, selon des documents publiés par la Commission des normes et de la formation des agents de la paix du Tennessee.

“Votre conduite en service était injuste, manifestement non professionnelle et inconvenante pour un fonctionnaire assermenté”, a écrit le département de police de Memphis en demandant que Haley et les autres officiers soient décertifiés.

L’avocat de Haley a refusé de commenter, et les avocats des quatre autres officiers ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de l’Associated Press.

Les cinq officiers – Haley, Desmond Mills Jr., Tadarrius Bean, Justin Smith et Emmitt Martin III – ont tous été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré. Les nouveaux documents offrent le compte rendu le plus détaillé à ce jour des actions de chaque agent.

Un autre officier a également été licencié et un septième a été relevé de ses fonctions dans le cadre du dernier meurtre de la police pour déclencher des manifestations nationales en colère et une conversation publique intense sur la façon dont les policiers traitent les résidents noirs.

Pas moins de 13 officiers de Memphis pourraient être sanctionnés, ont annoncé mardi des responsables.

Les documents récemment publiés font partie d’une demande du département de police de Memphis visant à ce que les cinq officiers accusés de meurtre soient décertifiés et interdits de travailler à nouveau dans les forces de l’ordre. Le chef de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a signé chacune des cinq demandes de décertification des agents.

Haley, qui conduisait une voiture banalisée et portait un sweat à capuche noir sur la tête, a forcé Nichols à sortir de sa voiture en utilisant des grossièretés, puis l’a pulvérisé directement dans les yeux avec un spray chimique irritant, selon le communiqué.

“Vous n’avez jamais dit au conducteur le but de l’arrêt du véhicule ou qu’il était en état d’arrestation”, indique-t-il.

Haley n’avait pas sa caméra corporelle lorsqu’il a arrêté Nichols, mais il était au téléphone avec quelqu’un qui a entendu la rencontre.

Nichols a fui les officiers mais a de nouveau été appréhendé à quelques pâtés de maisons. À ce moment-là, Haley lui a donné un coup de pied dans le torse alors que trois autres officiers le menottaient. D’autres officiers ont donné des coups de pied à Nichols au visage, l’ont frappé à coups de poing ou avec une matraque. Selon des images capturées sur une caméra de poteau électrique, l’un des officiers semble prendre rapidement une photo de Nichols sur son téléphone alors que des lampes de poche sont braquées sur lui.

“Vous et d’autres officiers avez été capturés par une caméra portée sur le corps en faisant de multiples commentaires non professionnels, en riant, en vous vantant de votre implication”, ont déclaré les accusations de décertification contre Mills.

Ils ont ajouté: “Vous avez admis que vous n’aviez pas fourni d’aide médicale immédiate et que vous vous êtes éloigné et que vous vous êtes décontaminé du spray chimique irritant”, et ont en outre accusé Mills de ne pas avoir par la suite donné à la mère de Nichols un récit précis de ce qui s’était passé.

Martin a affirmé que Nichols avait tenté d’arracher l’arme de l’officier de son étui après qu’un autre officier l’ait forcé à sortir du véhicule, Martin l’aidant en saisissant le poignet de Nichols. Cependant, les preuves vidéo ne corroborent pas l’allégation de saisie d’armes à feu, selon les documents.

L’audio d’une caméra corporelle n’a pas capturé Nichols en utilisant des blasphèmes ou en faisant des menaces violentes – au lieu de cela, il est apparu calme et poli dans ses commentaires aux officiers. Martin, quant à lui, a insulté Nichols et a menacé de l’assommer alors qu’il ordonnait à Nichols de mettre son bras derrière son dos.

Martin a également omis de divulguer sous une forme requise qu’il avait frappé Nichols au visage et lui avait donné des coups de pied à plusieurs reprises, et a plutôt ajouté dans sa déclaration ultérieure aux enquêteurs qu’il avait donné des “coups corporels”, selon les documents. La vidéo le montrait en train de frapper Nichols au visage cinq fois tandis que deux officiers tenaient les bras de Nichols et lui donnaient des coups de pied à plusieurs reprises.

La police a jugé les déclarations orales et écrites de Martin trompeuses, selon les accusations.

Un agent d’audience a écrit à propos de Justin Smith : « Vous avez admis avoir frappé un sujet non armé et non violent avec un poing fermé deux à trois fois au visage parce que vous et votre partenaire n’étiez pas en mesure de le menotter. … Vous avez pulvérisé le sujet avec votre spray chimique irritant et avez également tenu le bras de l’individu pendant que d’autres agents lui donnaient des coups de pied, de poing et de gaz poivré à plusieurs reprises.

Dans une lettre de Smith incluse dans son dossier, il défend sa conduite, déclarant que Nichols était “violent et ne se conformerait pas”.

Bean a été accusé d’avoir tenu Nichols par un bras tandis qu’un autre officier l’a aspergé de gaz poivré et l’a battu avec une matraque. Il note également que son indifférence à la détresse de Nichols par la suite a été rapportée par un civil qui a filmé l’incident.

Nichols est mort trois jours après le passage à tabac. Sa famille a assisté mardi au discours sur l’état de l’Union en tant qu’invités de la première dame Jill Biden.

——

Les journalistes d’Associated Press Kimberlee Kruesi à Nashville et Gene Johnson à Seattle ont contribué. Mattise et Loller ont rapporté de Nashville.

Adrian Sainz, Travis Loller et Jonathan Mattise, Associated Press