Un officier de l’IPS de Delhi met en garde contre une fausse injection de remdesivir appelée «  Covipri  »

La deuxième vague de coronavirus a gravement touché des personnes à travers l’Inde. Dans la plupart des cas, dans lesquels une personne est admise pour COVID-19, elle est traitée avec un médicament appelé Remdesivir. La demande de cette injection a connu une forte augmentation au cours de la deuxième vague, de nombreuses personnes ayant du mal à mettre la main dessus. En raison de cette augmentation soudaine de la demande, il y a eu des cas où des malfaiteurs ont tenté de tromper les gens en vendant de faux Remdesivir à un prix exorbitant. Récemment, la police de Delhi a cassé une raquette qui était impliquée dans cette activité.

S’adressant à Twitter, le personnel de la police de Delhi, Monika Bharadwaj, a partagé des photos d’une fausse boîte d’injection de Remdesivir. À travers sa publication sur les réseaux sociaux, elle a exhorté les internautes à se méfier de la fausse injection qui est vendue par une marque nommée « COVIPRI ». Elle a également informé par son message que la raquette impliquée dans la fourniture de cette fausse injection de Remdesivir a été détruite, mais il y a des chances que certaines d’entre elles soient toujours sur le marché.

De nombreux utilisateurs qui ont réagi à la publication ont partagé des photos d’injections de Remdesivir qu’ils avaient reçues et lui ont demandé de vérifier si elles étaient originales ou non. Une personne a également partagé une liste des noms officiels et autorisés des entreprises qui produisent le médicament en Inde.

Pendant ce temps, la Direction de la criminalité de Delhi a brisé le racket le 1er mai et arrêté Manish Goyal, Pushkar Chanderkant Pakhale, Sadhna Sharma, Vatan Kumar Saini, Mohd. Shoiab Khan, Mohan Kumar Jha et Aditya Gautam pour leur implication dans la production de faux Remdesivir. Ces sept personnes dirigeaient l’unité de fabrication de Kothdwar, Uttarakhand, a rapporté l’agence de presse ANI. La police a également collecté 3000 flacons vides, une machine de codage de lots, une machine d’emballage et 198 flacons de fausses injections de Remdesivir. Ce groupe de malfaiteurs vendait la fausse injection pour une somme de Rs 25 000 – Rs 40 000.

