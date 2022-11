Un officier de l’IFS veut que Twitter devine le nom de Snake, ce commentaire prend le gâteau

Nous aurions tous pu deviner l’objet en regardant une photo. L’image d’un serpent fait le tour d’Internet. La photo a été partagée par le Service forestier indien (IFS) Praveen Kaswan sur Twitter. Sur la photo, on peut voir un serpent brun avec un motif rouge sur son écaille. Le serpent est camouflé en arrière-plan de la photo. L’officier de l’IFS a qualifié le reptile de beauté colorée et a demandé aux Twitterati de deviner le nom de l’espèce.

« Beauté colorée. Comment l’appelez-vous », a déclaré la légende du message.

De nombreux utilisateurs de sites de micro-blogging ont deviné que le serpent était un serpent volant orné ou Chrysopelea ornata. L’un d’eux a écrit : « Parveen, c’est un serpent volant paradisiaque ( )… Rare en Inde mais trouvé partout en Asie du Sud-Est. J’ai pu repérer un petit spécimen une fois dans le sud de Manipur (région de Hengshi) en 2004. Je ne l’ai jamais revu par la suite. Je ne l’ai jamais vu voler aussi.

Une autre personne a ajouté: “Orné, légèrement venimeux, pas considéré comme si dangereux pour les humains qu’il soit d’importance médicale.”

Une troisième personne a dit: «Serpent volant orné. Kalnagini en bengali.

Alors que certains des cyber-internautes ont également eu des réponses hilarantes au message et certains d’entre eux ont conquis le cœur. L’un d’eux a dit: “Mon ex.”

Un autre a déclaré: “Ohh regarde, c’est mon ami de l’école.”

Une autre personne a mentionné, “Danger Noodles!”

Un autre utilisateur a ajouté: “Je l’appelle un serpent, y a-t-il un autre terme pour identifier cette beauté?”

Le tweet a reçu plus de 1 500 likes à ce jour et 50 retweets quelques heures après sa mise en ligne.

Plus tôt, l’officier de l’IFS a partagé une photo d’une mère ours marchant avec son ourson et a demandé à ses partisans de deviner quelle espèce est représentée sur la photo car l’Inde compte quatre espèces d’ours.

