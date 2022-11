Un officier de l’IFS partage une vidéo “réconfortante” de perruches construisant un nid

Une vidéo de deux perruches se déplaçant dans leur maison a captivé les internautes. Le clip, publié sur Twitter, par l’officier de l’IFS Susanta Nanda montre une paire de perruches construisant leur maison. Dans la vidéo, on voit les deux perruches construire leur nid et picorer constamment la branche d’un arbre. Les deux oiseaux se coordonnent et travaillent en équipe pour construire leur nouvelle maison. « En préparation pour Grihaprabesh… Un couple de perruches se préparent à emménager dans leur appartement. Une raison de plus pour ne pas couper d’arbres », lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Se préparer pour Grihaprabesh…

Un couple de perruches s’apprête à emménager dans leur appartement. Une raison de plus pour ne pas couper les arbres.

CV :@ ajaykh23 pic.twitter.com/nfCuRtOqbQ – Susanta Nanda (@ susantananda3) 10 novembre 2022

La vidéo est rapidement devenue virale, suscitant diverses réactions de la part des utilisateurs. “C’est une vidéo absolument magnifique”, a écrit un internaute tandis qu’un autre commentait, un autre internaute, “Sauver la nature sauvera l’humanité”.

Un utilisateur, cependant, n’a pas semblé convaincu que les oiseaux étaient des perruches. « Monsieur, ce sont des perroquets, n’est-ce pas ? Ma compréhension est que les têtes des perruches sont également de couleur rouge (pas seulement les becs). Veuillez me corriger », a-t-il écrit.

Répondant au commentaire, un autre utilisateur a écrit : “C’est vrai… Même moi j’ai ce doute… Nous en avons beaucoup chez nous et nous les appelons des perroquets”.

Découvrez quelques tweets ci-dessous.

Belle vidéo 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼 — Tigre (@AttulV) 11 novembre 2022

Monsieur, ce sont des perroquets, n’est-ce pas?

Ma compréhension est que les têtes des perruches sont également de couleur rouge (pas seulement les becs).

S’il vous plaît corrigez-moi.. pic.twitter.com/3ScAmBeFkK — Meilleure société (@IkaManaBhadyata) 10 novembre 2022

Sauver la nature sauvera l’humanité — IndervirSRaswan (@IndervirR) 10 novembre 2022

Oui, vous avez raison – c’est un gros plan du tronc d’arbre utilisé pour la nidification pic.twitter.com/rvIyjtWt6v – Ajay Kumar (@ ajaykh23) 10 novembre 2022

Auparavant, une vidéo d’un perroquet chantant une chanson dans la salle de bain avait reçu plus de 1,1 million de vues, laissant de nombreux téléspectateurs en vouloir plus. La vidéo virale commence par un homme ouvrant la porte de sa salle de bain et entendant une voix chantante. Lorsque l’homme ouvre la porte, il découvre un joyeux perroquet chantant sur le rebord d’un siège de toilette. “Je veux dire, les douches ont la meilleure acoustique. Son activé », lit la légende de la vidéo.

Voir la vidéo:

Je veux dire, les douches ont la meilleure acoustique.. 😂 Son activé pic.twitter.com/1E9PYvAoNS — Buitengebieden (@buitengebieden) 8 novembre 2022

La vidéo a enregistré plus de 1,1 million de vues et compte depuis qu’elle a été partagée. Les internautes sont complètement épris de ce perroquet, et ils se sont tournés vers les sections de commentaires pour exprimer leurs sentiments.

