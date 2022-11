Un officier de l’IFS partage une vidéo fascinante de flamants roses traversant un plan d’eau

Si vous aimez les vidéos adorables et fascinantes sur la faune et la flore, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer la récente partagée par l’officier IFS Susanta Nanda. Qu’est-ce qui rend cette vidéo si unique, demandez-vous ? Eh bien, cela montre la flamboyance des flamants roses migrant d’un endroit à un autre. Il est si beau que vous voudrez peut-être regarder celui-ci en boucle.

Dans la vidéo à couper le souffle, un groupe de flamants roses majestueux traverse un plan d’eau. On peut les voir se déplacer ensemble en groupe dans l’eau au milieu d’un environnement parfait. La vidéo présente également la verdure luxuriante et les belles eaux. Parallèlement à la vidéo, Susanta Nanda a écrit : « Dans la nature, rien n’est parfait et tout est parfait ». Regardez la belle ci-dessous. La vidéo a été tournée à l’origine par un photographe grec.

Dans la nature, rien n’est parfait et tout est parfait💕 🎥IG : chris_kap.21 pic.twitter.com/41CjCURIy0 – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 31 octobre 2022

En voyant la vidéo, plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont parlé de la beauté de la nature. L’un des utilisateurs a écrit : « Un si beau spectacle ». Un autre utilisateur a écrit : « Serene ». Un troisième utilisateur a écrit : « Vue magnifique ». « La formation en pointe de flèche… sur terre, tout comme dans les airs. “Absolument magnifique”, a écrit un quatrième utilisateur. Découvrez quelques autres commentaires ci-dessous.

Les flamants roses se distinguent par leur cou en forme de S, leurs ailes rose vif et leurs pattes en forme d’échasse. Selon National Geographic, les flamants roses se tiennent sur deux pattes bronzées, mais lorsqu’ils dorment, ils se balancent sur une patte avec la grâce d’une ballerine.

Les aliments préférés d’un flamant comprennent les escargots, les crevettes et les organismes aquatiques végétaux appelés algues. Ils peuvent « courir » sur l’eau pour prendre de la vitesse avant de s’élever dans le ciel, grâce à leurs pattes palmées. Les flamants roses construisent des nids qui ressemblent à des monticules de boue le long des cours d’eau.

