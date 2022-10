Un officier de l’IFS partage une vidéo époustouflante de Panther Chameleon et dit “Qui est meilleur peintre que Dieu”

Une vidéo d’un caméléon panthère est apparue perchée sur la main d’une personne. Il affichait les différentes couleurs vives auxquelles leur espèce est généralement associée, y compris une gamme de rouge, jaune, vert, orange, etc. Le clip a été partagé sur le site de micro-blogging Twitter par Susanta Nanda, agente de l’Indian Forest Service (IFS). L’officier de l’IFS a judicieusement sous-titré la vidéo : “Qui peut être un meilleur peintre que Dieu ?”

Jetez un œil aux belles images ici.

Qui peut être meilleur peintre que Dieu 👌 pic.twitter.com/UhUgWRZCm6 – Susanta Nanda (@ susantananda3) 10 octobre 2022

Bien que l’origine et l’emplacement de la vidéo n’aient pas été divulgués, il s’agissait cependant d’une incarnation claire de la beauté de la nature. Les images donnaient l’impression qu’un peintre avait trempé ses pinceaux dans plusieurs couleurs de bijoux et peint la créature avec.

Pour les non-initiés, les caméléons panthères sont une assez grande et belle variété de reptiles qui peuvent changer de couleur, en raison de la présence de cellules spéciales appelées chromatophores sur leur peau. Ces cellules spéciales peuvent stocker une gamme de couleurs qui peuvent être visibles à la surface de la cellule ou lorsqu’elles sont enterrées.

Il est à noter que les caméléons panthères femelles ne changent de couleur que lorsqu’elles sont enceintes pour signaler qu’elles ne s’accoupleront pas, tandis que les mâles peuvent rincer n’importe quelle combinaison de rouge, de vert ou de bleu selon leur humeur. Selon des articles scientifiques, les caméléons panthères étaient à l’origine originaires de Madagascar uniquement et se trouvaient le plus souvent le long des habitats fluviaux et des bandes forestières. C’est une espèce protégée dans plusieurs pays et il est rare de rencontrer des caméléons panthères dans toute leur splendeur colorée.

Pendant ce temps, les internautes ont apprécié la vidéo partagée par Nanda et ont laissé plusieurs commentaires positifs à ce sujet. Un utilisateur a commenté : “Des couleurs incroyables de la nature !, tandis qu’un autre utilisateur a commenté,”wow…. Incroyable!”

La vidéo, qui est maintenant devenue virale avec plus de 60 000 vues au moment du dépôt de ce rapport, compte également 320 retweets et plus de 3,3 000 likes.

