Un officier de l’IFS partage une vidéo d’un tigre essayant d’attaquer un éléphanteau

Une vidéo d’un tigre pourchassant un éléphanteau est devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais ce qui le rend plus intéressant, c’est que deux éléphants adultes peuvent être vus escortant le bébé de l’attaque probable du tigre.

La vidéo a été partagée par l’Indian Forest Service (IFS) Susanta Nanda sur Twitter où un tigre peut être vu en train d’essayer de chasser un éléphanteau mais ne le fait pas à cause des deux éléphants adultes essayant de le protéger. Alors que le tigre court derrière eux, on voit l’un des éléphants regarder en arrière et attendre pour essayer de protéger le bébé. Le veau d’éléphant est également vu collé à l’autre éléphant alors qu’il tente de s’échapper. Vers la fin, le tigre ne réussit pas à mettre la main sur le bébé puis s’éloigne. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également : « Quand le prédateur suprême s’attaque au veau du plus grand herbivore de nos forêts… Regardez la façon dont les éléphants escortent le mignon petit bébé loin du tigre. Rencontre rare, mais qui se passe dans la nature ».

Quand le grand prédateur s’attaque au veau du plus grand herbivore de nos forêts…

Regardez la façon dont les éléphants escortent le mignon petit bébé loin du tigre. Rencontre rare, mais qui se produit à l’état sauvage. pic.twitter.com/NbkF265GdX – Susanta Nanda (@ susantananda3) 5 novembre 2022

En partageant la vidéo, l’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté : “Même les animaux, aussi gros que l’éléphant, n’oseront pas jouer avec le Tigre, surtout quand un bébé est avec eux”. Un autre utilisateur a écrit : « Los elefantes son perfectos » (qui se traduit par « Les éléphants sont parfaits »). Certains utilisateurs ont également commenté avec plusieurs emojis.

Même les animaux, aussi gros que l’éléphant, n’oseront pas jouer avec le Tigre, surtout quand un bébé est avec eux. – Sonali Das (@SonaliD82403754) 5 novembre 2022

Los elefantes fils perfectos 💗 – Nathalie (@Nathallie77) 5 novembre 2022

Plus tôt, une vidéo d’un tigre tentant de chasser un éléphant est devenue virale sur Internet. La vidéo montre un tigre poursuivant un éléphant solitaire qui a senti son approche. Alors que l’éléphant se tourne pour faire face au tigre et se défendre, le tigre a peur des conséquences et s’abstient de lui faire du mal. L’éléphant et le tigre se séparent alors.

Le tigre peut effrayer mais ne peut pas tuer un éléphant adulte@susantananda3 pic.twitter.com/1kWConQUeK – Santosh Sagar (@santoshsaagr) 11 octobre 2022

La vidéo a accumulé plus de 10,3k vues.

