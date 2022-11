Un officier de l’IFS partage une vidéo d’un cerf Sambar visitant un ancien stand de thé au Kerala

Avec une augmentation de la déforestation, une confrontation entre les humains et la faune est devenue plus courante que jamais. Plusieurs fois, des animaux sauvages errent hors de la forêt à la recherche de nourriture, et dans un cas similaire, un cerf sauvage Sambar a récemment été aperçu s’approchant d’un habitat humain. Dans une vidéo partagée par l’officier de l’Indian Forest Service (IFS) Samrat Gowda sur Twitter, un grand cerf Sambar peut être vu en train d’essayer d’entrer dans un restaurant local du Kerala. L’animal sauvage observe les environs, entre-temps, un homme âgé offre à l’animal de la nourriture.

Le cerf Sambar grignote la nourriture. Cependant, lorsqu’un autre homme essaie de lui offrir du thé, l’animal a rejeté l’offre. Selon un rapport de l’Indian Express, la voix d’un homme parlant en malayalam révèle que le repérage du cerf Sambar a eu lieu dans un hôtel situé à Puliyilappara près d’Athirappilly du district de Thrissur. L’officier de l’IFS, tout en partageant la vidéo, a fait part de son inquiétude concernant la visite du cerf dans un habitat humain en l’appelant “pas bon signe”.

Il a écrit: « Si Sambar va dans un hôtel local, que proposeront-ils ?? Plus sérieusement, les animaux sauvages qui s’habituent aux habitations humaines ne sont pas bon signe.

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, un barrage d’internautes a rejoint l’officier de l’IFS pour faire la lumière sur la déforestation des forêts qui s’est accélérée à un rythme effréné à l’époque moderne. Un utilisateur qui semble connaître le comportement des cerfs sauvages Sambar a déclaré : « Ce n’est pas le comportement normal d’un sambhar. Les changements climatiques, la perte d’habitats et leurs sources naturelles de nourriture sont à l’origine de ces changements de comportement. Devenir accro à la «nourriture» offerte par les humains affectera leur santé de manière négative. Triste.”

Un autre a ajouté : « C’est dommage que des animaux sauvages sortent de leur habitat pour mendier de la nourriture.

Un autre a ajouté : « Ce ne sont pas des animaux sauvages qui s’habituent aux habitations humaines. C’est nous qui avons empiété sur leurs habitats.

La vidéo a accumulé plus de dix-sept mille vues en moins d’une journée après sa mise en ligne sur Twitter.

