Un officier de l’IFS partage une vidéo d’éléphants jouant dans un point d’eau artificiel, Internet en admiration

Une vidéo saine de deux éléphants jouant avec de l’eau a laissé les utilisateurs des médias sociaux très impressionnés. La vidéo, publiée sur Twitter par l’officier de l’IFS Parveen Kaswan, montre les bébés éléphants profitant de leur temps ensemble dans un point d’eau artificiel.

On voit les deux éléphants balancer leurs trompes et jouer dans un point d’eau. Complètement trempés, les animaux continuent à éclabousser l’eau. Vers la fin, l’un des éléphants sort de l’eau et commence à suivre les deux éléphants plus âgés, qui commencent à s’éloigner du plan d’eau. Cependant, le petit ne semble pas d’humeur à s’éloigner de l’eau.

« Un bonjour du pays des éléphants. Famille profitant d’un point d’eau artificiel créé par nous », a lu la légende postée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé la vidéo trop mignonne et ont versé de doux messages. L’un des utilisateurs a écrit “Charmant”.

“Tellement agréable de voir des éléphants libres et heureux dans la nature”, a commenté un second.

Tellement agréable de voir des éléphants libres et heureux dans la nature – Romiit Raaj (@RajRomit) 22 novembre 2022

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’éléphant devient virale sur Internet. Plus tôt, une vidéo d’un artiste jouant du piano pour une mère et un bébé éléphant a gagné beaucoup de popularité en ligne. La vidéo commence par l’homme jouant de la musique apaisante sur un piano noir assis dans un désert. La maman éléphant et son petit attendent devant l’interprète et le regardent calmement. Pour montrer leur enthousiasme pour la performance musicale, les gentils géants bougent également leurs trompes.

« Piano pour maman et bébé éléphant. Vidéo – Paul Barton Thaïlande », lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

La vidéo a été initialement publiée par Paul Barton sur sa chaîne YouTube en 2019. M. Barton est originaire du Royaume-Uni, mais il a déménagé en Thaïlande il y a 26 ans pour se produire pour des éléphants aveugles et handicapés, selon sa page Facebook.

