Un officier de l’IFS partage une vidéo de Tigress et de son louveteau lors d’une promenade dans la jungle, Internet en admiration

Le règne animal fournit du contenu pour certaines des vidéos les plus divertissantes et captivantes. Un tel clip du trésor de l’émission vidéo animale, mettant en vedette une tigresse, a fait des vagues sur Internet. La vidéo, partagée par l’officier de l’Indian Forest Service (IFS) Susanta Nanda sur Twitter montre la tigresse se promenant dans la forêt avec son petit.

Le clip commence avec la tigresse et son petit marchant aux autres extrémités de la route. Soudain, le petit s’approche de sa mère et se frotte contre la tigresse. Le gros chat s’arrête pour voir ce que fait son bébé avant de recommencer à marcher. Le duo mère-enfant a l’air majestueux en marchant. On peut aussi remarquer la verdure qui les entoure. La légende disait aussi : « On n’a pas besoin de vêtements coûteux pour être mignon ».

La vidéo a accumulé plus de 62 000 vues à ce jour. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont ensuite envoyé un message sur la beauté de la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit : « Eh bien, chaque enfant doit suivre sa mère. Merci Monsieur”.

Un autre utilisateur a ajouté: “Cela a l’air dangereux et mignon”.

Un troisième utilisateur a ajouté: “Mais c’est un costume très cher et royal”.

Dans une autre vidéo de ce type prise dans la jungle, le photographe animalier Rajesh Sanap a partagé une vidéo montrant une bataille de “cache-cache” entre un nilgai et un tigre. La vidéo a été enregistrée dans le parc national Satpura du Madhya Pradesh et a été partagée sur de nombreuses plateformes de médias sociaux. Dans la vidéo, on pouvait voir le tigre essayer de se faufiler sur le nilgai dans les images avec l’intention de l’attaquer. Cependant, le nilgai est montré en train de repérer le tigre et de s’échapper alors que le chat sauvage effectuait sa chasse en s’accroupissant sur la route plutôt que dans l’herbe.

“Cache-cache! Cela a commencé quand elle a vu le Nilgai à environ 80m. Fait intéressant, le tigre avait toute l’herbe pour se cacher, mais il a continué à se fondre dans la route sans couverture.

La vidéo a recueilli plus de six mille vues à ce jour.

