Un officier de l’IFS partage une vidéo de Tigress et de ses cinq oursons traversant un sentier de safari

Repérer un gros chat sauvage lors d’un safari dans la jungle est souvent une expérience très excitante. Et les gens peuvent tout simplement ne pas être en mesure de trouver un moyen de contenir leur excitation. Tout comme ce récent clip de touristes qui ont repéré non seulement un tigre mais aussi cinq bébés oursons lors de leur récente sortie safari. La vidéo, publiée sur Twitter par l’officier de l’IFS Susanta Nanda, montre une famille de tigres traversant le chemin du safari alors que le touriste parle avec enthousiasme en arrière-plan. On peut aussi entendre une dame ordonner à quelqu’un de s’asseoir. « Kunti a donné un darshan avec panchu Pandavas. Je ne sais pas à qui la dame ordonnait de s’asseoir à haute voix », a écrit l’officier de l’IFS dans la légende.

Regardez la vidéo ici-

Fasciné par la vue des tigres, l’un des utilisateurs a demandé : « C’est incroyable Monsieur. Puis-je savoir de quelle réserve ou sanctuaire de tigres il s’agit ?”.

C’est incroyable Monsieur. Puis-je savoir de quelle réserve ou sanctuaire de tigres il s’agit?— TheReviewPicker (@ReviewPicker) 4 décembre 2022

Un autre utilisateur a commenté : « Une belle façon de commencer ma matinée. Merci. J’ai hâte d’en voir d’autres ».

Une belle façon de commencer ma matinée. Merci. J’ai hâte d’en voir d’autres – Sunil Gupta (@ SunilGu11135847) 5 décembre 2022

Cependant, quelques-uns des utilisateurs des médias sociaux ont souligné le bruit créé par les gens.

Un utilisateur a écrit : « ‘Ne faites pas de bruit’ lors d’un safari animalier, mais je pense que nos officiels et nos touristes s’en soucient le moins !

“Ne faites pas de bruit” lors d’un safari dans la nature, mais je pense que nos officiels et nos touristes s’en soucient le moins !— RKD (@Rkdsecular) 4 décembre 2022

Pourtant, une autre personne a commenté: “Ne sont-ils pas censés se taire pendant le safari?”

Ne sont-ils pas censés se taire pendant le safari ?— Krishna Mohan (@krishrkm) 5 décembre 2022

La vidéo a accumulé près de sept mille vues et compte toujours. Susanta Nanda publie des vidéos liées à la faune sur sa page Twitter. Auparavant, il avait mis en ligne une vidéo d’un tigre royal du Bengale au sanctuaire de faune de Debrigarh à Odisha.

Le sanctuaire Debrigarh d’Odisha possède l’une des meilleures bases de proies, mais était sans tigre. Les observations d’animaux sauvages sont également les meilleures de toute l’Odisha. Cela a apporté de la joie lorsqu’un tigre est entré dans le sanctuaire du côté ouest par la porte d’entrée le proclamant comme son territoire. Joie.. pic.twitter.com/BF2Ll222it – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 3 décembre 2022

Dans le clip, on peut voir le tigre marcher dans la forêt dense. La personne qui enregistre le clip peut être entendue parler dans la langue locale. C’était le premier tigre repéré quatre ans après 2018 et il l’a proclamé comme son territoire, laissant tout le monde ravi.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici