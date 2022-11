Un officier de l’IFS partage une vidéo de Cobra et Mongoose se battant dans son quartier d’Odisha

Une rencontre entre un serpent et une mangouste est à nouveau à l’honneur. La vidéo de la confrontation entre les créatures sauvages a été mise en ligne par l’officier de l’IFS Susanta Nanda. La vidéo a apparemment été tournée dans le quartier gouvernemental de l’officier de l’IFS à Bhubaneshwar. “Chanceux de partager mon quartier avec des cobras, des mangoustes, des varans et des civettes palmistes en plein milieu de la ville de Bhubaneswar”, a tweeté l’officier de l’IFS.

Parallèlement à la note, il a partagé une vidéo d’une mangouste prenant un cobra. Dans la vidéo, on voit le cobra et la mangouste se battre et esquiver les morsures de l’autre. La vidéo montre les deux engagés dans un combat acharné, mais il semble que la mangouste ait gagné la bataille. Susanta a également écrit: “Ici, l’une d’une mangouste prenant un cobra et le disséminant en un rien de temps.”

Chanceux de partager mon quartier avec des cobras, des mangoustes, des varans et des civettes palmistes en plein milieu de la ville de Bhubaneswar. Ici, l’une des mangoustes prenant un cobra et le diffusant en un rien de temps. (La mauvaise qualité de la vidéo est regrettée) pic.twitter.com/UqqtsTR2Bt– Susanta Nanda (@ susantananda3) 14 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de quatre mille vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont écrit des messages sur la façon dont il est merveilleux de vivre entre animaux, tandis que certains s’inquiétaient pour sa sécurité. L’un des utilisateurs a écrit: “Omg, les cobras signifient que vous devez toujours faire attention lorsque vous vivez / errez dans la maison”. Un autre utilisateur a écrit : « Merci pour votre courage. Lorsque vous vous engagez à protéger des animaux sauvages, Dieu a engagé ses agents à vous protéger ».

Les utilisateurs ont suggéré à Susanta Nanda de se méfier des animaux car ils représentent une menace possible.

Du partage d’une vidéo d’un tigre errant dans la nature à un éléphant s’amusant dans son habitat, la chronologie Twitter de Susanta Nanda est remplie de vidéos d’animaux fascinantes. Plus tôt, il avait partagé une adorable vidéo d’un singe et d’une couvée de canetons à l’occasion de la fête des enfants. Dans la vidéo, on voit le bébé singe jouer et courir avec les canetons dans un champ ouvert.

La vidéo a accumulé plus de 1,5 lakh vues avec un flot de réactions.

